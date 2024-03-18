Научное открытие: как ваш питомец способен определить у вас наличие раковых клеток

Наши четвероногие друзья, собаки, также, как и люди, способны запоминать новую информацию во время сна.
Согласно исследованиям проведенным в Венгрии и Голландии, это открывает новые перспективы для понимания процессов обучения во сне.
Для проведения эксперимента было выбрано 15 собак, которые успешно выполняли определенные команды на венгерском языке. Затем ученые попытались обучить этих животных тем же командам, но на английском языке.
Во время сна, ученые регистрировали мозговую активность у собак.
Было замечено, что уровень "ученических" собак возрастал с короткими вспышками мозговой активности в промежутке от 0,5 до 5 секунд. Такая регулярность сигналов свидетельствует о успешном усвоении новых команд.
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