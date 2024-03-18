Если увидите такого, то не задумываясь хватайте: названы 10 самых редких пород собак

Золотистые ретриверы и немецкие овчарки занимают верхние строчки списка самых популярных пород собак, часто выбираемых семьями и частными лицами, которые ищут послушного и преданного четвероногого друга.
Помимо этих широко известных пород, существуют редкие породы, о которых мало кто слышал, особенно о тех, которые еще не получили признание как самостоятельные породы.
Если вы интересуетесь поиском породы, которая привлечет внимание своей уникальностью, вот список из 10 самых редких пород собак в мире:
Новогвинейская поющая собака
Новогвинейские поющие собаки - одни из древнейших пород, с родственными связями с динго. Их название происходит от уникального воя, который изменяется по частоте и создает мелодичный, призрачный звук.
Теломиан
Теломианы, фактически, не признаны ни одним из крупных кинологических клубов и были отвергнуты Малазийским клубом как порода из-за их статуса бездомных собак неопределенного происхождения.
Шапендуа (голландская овчарка)
Шапендуа, также известные как голландские овчарки, первоначально выведены для пастушьих задач. Эти среднего размера овчарки идеально подходят в качестве домашних питомцев и наслаждаются различными видами занятий, от прогулок до спортивных мероприятий.
Вест-хайленд-уайт-терьер
Находясь на грани вымирания, Вест-хайленд-уайт-терьеры - это крошечные, суровые собаки с пушистым мехом, происходящие из китайской деревни Сяси в префектуре Гуйчжоу.
Стабихун
Стабихуны являются одной из самых редких пород собак, происходящих из голландской провинции Фрисландия. Они отличаются как исключительные охотники, так и отличные компаньоны в семье.
Китайский чунцин
Китайские чунцины существуют, возможно, уже почти 2000 лет, однако точная дата их появления в китайской истории трудно установить. Они преданы и могут проявлять агрессию в случае угрозы, что делает их отличными сторожевыми собаками.
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