Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игрок московского ФК "Родина" рассказал об основном различии российского и бразильского футбола
Военкор Котенок опубликовал момент прилета FPV-дрона по украинской ДРГ
Датские фармацевты создали новый, эффективный препарат от ожирения
Врач Казачкова назвала витаминах, способные придать силы весной
Захарова отреагировала на решение Германии называть президента России без должности
Цитата из "Евгения Онегина", которую Ширвиндт считал главной в романе
Военэксперт Дандыкин заявил, что "зубы дракона" не помогут ВСУ
Военэксперт Литовкин оценил вероятность новой волны мобилизации в РФ
Автоподборщик назвал семь машин, которые страшно покупать
Если увидите такого, то не задумываясь хватайте: названы 10 самых редких пород собак

Эксперты составили топ-10 редких собак

2:53
Зоосфера » Собаки

Золотистые ретриверы и немецкие овчарки занимают верхние строчки списка самых популярных пород собак, часто выбираемых семьями и частными лицами, которые ищут послушного и преданного четвероногого друга.

Эксперты составили топ-10 редких собак
Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.

Помимо этих широко известных пород, существуют редкие породы, о которых мало кто слышал, особенно о тех, которые еще не получили признание как самостоятельные породы.

Если вы интересуетесь поиском породы, которая привлечет внимание своей уникальностью, вот список из 10 самых редких пород собак в мире:

Новогвинейская поющая собака

  • Рост: 30-35 см
  • Вес: 9-14 кг
  • Темперамент: умная, изобретательная, независимая

Новогвинейские поющие собаки - одни из древнейших пород, с родственными связями с динго. Их название происходит от уникального воя, который изменяется по частоте и создает мелодичный, призрачный звук.

Теломиан

  • Рост: 38-48 см
  • Вес: 8-13 кг
  • Темперамент: бдительный, верный, адаптивный

Теломианы, фактически, не признаны ни одним из крупных кинологических клубов и были отвергнуты Малазийским клубом как порода из-за их статуса бездомных собак неопределенного происхождения.

Шапендуа (голландская овчарка)

  • Рост: 40-50 см
  • Вес: 11-20 кг
  • Темперамент: послушный, преданный, умный

Шапендуа, также известные как голландские овчарки, первоначально выведены для пастушьих задач. Эти среднего размера овчарки идеально подходят в качестве домашних питомцев и наслаждаются различными видами занятий, от прогулок до спортивных мероприятий.

Вест-хайленд-уайт-терьер

  • Рост: 43-50 см
  • Вес: 11-30 кг
  • Темперамент: дружелюбный, общительный, преданный

Находясь на грани вымирания, Вест-хайленд-уайт-терьеры - это крошечные, суровые собаки с пушистым мехом, происходящие из китайской деревни Сяси в префектуре Гуйчжоу.

Стабихун

  • Рост: 50-55 см
  • Вес: 20-25 кг
  • Темперамент: дружелюбный, общительный, преданный

Стабихуны являются одной из самых редких пород собак, происходящих из голландской провинции Фрисландия. Они отличаются как исключительные охотники, так и отличные компаньоны в семье.

Китайский чунцин

  • Рост: 30-45 см
  • Вес: 13-25 кг
  • Темперамент: Преданный, защитнический, храбрый

Китайские чунцины существуют, возможно, уже почти 2000 лет, однако точная дата их появления в китайской истории трудно установить. Они преданы и могут проявлять агрессию в случае угрозы, что делает их отличными сторожевыми собаками.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова Санитарная зона на Украине должна начинаться с Житомирской области Дмитрий Плотников
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Эксперт по этикету Свежакова рассказала, допустимы ли видеозвонки в общественном месте
Будут ли возмещены убытки по ОСАГО, если повреждено авто дверью другой машины
Гигиена и комфорт: спреи и мисты для ежедневного ухода
В Японии фиксируют случаи нового опасного заболевания
EJCN: потребление растительного белка связано с улучшением качества сна
В Перми начали расследование после трагической гибели женщины из-за упавшей ледяной глыбой
Типичные ошибки, которые допускаются при выполнении планки
Иван Ургант заверил, что он из России никуда не уезжал
Ученые выделили три жирных продукта, которые считаются важными для здоровья сердца
4 очень страшных фильма, которые не каждый сможет досмотреть до конца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников