Если увидите такого, то не задумываясь хватайте: названы 10 самых редких пород собак

Эксперты составили топ-10 редких собак

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Золотистые ретриверы и немецкие овчарки занимают верхние строчки списка самых популярных пород собак, часто выбираемых семьями и частными лицами, которые ищут послушного и преданного четвероногого друга.

Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.

Помимо этих широко известных пород, существуют редкие породы, о которых мало кто слышал, особенно о тех, которые еще не получили признание как самостоятельные породы.

Если вы интересуетесь поиском породы, которая привлечет внимание своей уникальностью, вот список из 10 самых редких пород собак в мире:

Новогвинейская поющая собака

Рост: 30-35 см

Вес: 9-14 кг

Темперамент: умная, изобретательная, независимая

Новогвинейские поющие собаки - одни из древнейших пород, с родственными связями с динго. Их название происходит от уникального воя, который изменяется по частоте и создает мелодичный, призрачный звук.

Теломиан

Рост: 38-48 см

Вес: 8-13 кг

Темперамент: бдительный, верный, адаптивный

Теломианы, фактически, не признаны ни одним из крупных кинологических клубов и были отвергнуты Малазийским клубом как порода из-за их статуса бездомных собак неопределенного происхождения.

Шапендуа (голландская овчарка)

Рост: 40-50 см

Вес: 11-20 кг

Темперамент: послушный, преданный, умный

Шапендуа, также известные как голландские овчарки, первоначально выведены для пастушьих задач. Эти среднего размера овчарки идеально подходят в качестве домашних питомцев и наслаждаются различными видами занятий, от прогулок до спортивных мероприятий.

Вест-хайленд-уайт-терьер

Рост: 43-50 см

Вес: 11-30 кг

Темперамент: дружелюбный, общительный, преданный

Находясь на грани вымирания, Вест-хайленд-уайт-терьеры - это крошечные, суровые собаки с пушистым мехом, происходящие из китайской деревни Сяси в префектуре Гуйчжоу.

Стабихун

Рост: 50-55 см

Вес: 20-25 кг

Темперамент: дружелюбный, общительный, преданный

Стабихуны являются одной из самых редких пород собак, происходящих из голландской провинции Фрисландия. Они отличаются как исключительные охотники, так и отличные компаньоны в семье.

Китайский чунцин

Рост: 30-45 см

Вес: 13-25 кг

Темперамент: Преданный, защитнический, храбрый

Китайские чунцины существуют, возможно, уже почти 2000 лет, однако точная дата их появления в китайской истории трудно установить. Они преданы и могут проявлять агрессию в случае угрозы, что делает их отличными сторожевыми собаками.