В США живет пес с реальным человеческим лицом: зоологи в ужасе и недоумении

В США был обнаружен уникальный щенок, чья внешность поразительно напоминает лицо человека.
Собаку по имени Йоги случайно заметили сами пользователи интернета среди множества фотографий домашних животных, которые ежедневно выкладываются в социальных сетях.
Отмечается, что Йоги — единственный из своего помета, у которого столь запоминающаяся внешность, способная вызвать дрожь.
Его форма глаз, линия бровей, а также форма носа практически идентичны человеческим. Кроме того, кажется, что этот пес улыбается так же, как и человек. По мнению пользователей, внешность этой собаки можно сравнить с лицом среднего возраста человека.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.