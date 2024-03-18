В США живет пес с реальным человеческим лицом: зоологи в ужасе и недоумении

Ученые США нашли пса с человеческим лицом

0:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В США был обнаружен уникальный щенок, чья внешность поразительно напоминает лицо человека.

Фото: Wikipedia by Austin Kirk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собаку по имени Йоги случайно заметили сами пользователи интернета среди множества фотографий домашних животных, которые ежедневно выкладываются в социальных сетях.

Отмечается, что Йоги — единственный из своего помета, у которого столь запоминающаяся внешность, способная вызвать дрожь.

Его форма глаз, линия бровей, а также форма носа практически идентичны человеческим. Кроме того, кажется, что этот пес улыбается так же, как и человек. По мнению пользователей, внешность этой собаки можно сравнить с лицом среднего возраста человека.