Хрюканье и обжорство: какие трудности ждут тех, кто давно желает завести мопса

Кинологи рассказали о подробностях содержания мопса

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мопс — самый радостный, самый смелый, самый верный пёс на земле.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Со времён древности этих собак с квадратными челюстями и плоскими мордочками любят во всех уголках планеты.

Примерно 2500 лет назад китайские правители и их придворные проявили настоящий интерес к дружелюбным короткошерстным мопсам, которых считали родом из Тибета.

Со временем миниатюрных собак стали запрещать показывать обычным людям. Даже на охоту (вероятно, опасаясь порчи), мопсов перевозили в закрытых носилках.

Позднее, в период расцвета Запретного города под правлением китайских императоров, заводчики в Китае вывели породу мопсов, которых можно было носить в кармане шелкового халата.

Особенно ценились особи, у которых на мордашке появлялись священные символы. Например, белое пятнышко на лбу считалось магическим знаком, оставленным пальцем самого Будды, а три складки кожи, пересекаемые вертикальной морщиной, трактовались как иероглиф, обозначающий принца крови.

Мопсы очень выносливы. Они могут присоединиться к вам даже на самую долгую прогулку. Однако необходимо внимательно следить, чтобы ваш пёсик не утомился.

После длительной прогулки дайте ему отдохнуть на ваших коленях. Собака моментально уснет, издающая тихие звуки во сне.

Внешний вид этой собачки, особенно её очаровательная мордашка со складками на лбу, всегда вызывает улыбку у хозяина.

"Игрушечный" пес очень дружелюбен, всегда весел и общителен, что очень нравится детям. Однако мопсы тяжело переживают неприятности. Они могут сразу стать замкнутыми и временно прекратить общаться.

Что касается маленьких собачек, они не терпят грубости без повода. Мопсам также не нравится, когда их незнакомцы пытаются гладить или брать на руки.

Как и большинство из нас, эти собаки терпеть тяжело жару и предпочитают спрятаться от солнца в тени. Они неприхотливы в еде, но едят столько, сколько им предложат. Важно помнить об этом и не перекармливать их, иначе они могут быстро набрать вес и часто болеть.

Среди прекрасных качеств мопса — его смелость. Для собаки высотой всего в тридцать сантиметров не существует непреодолимых препятствий. При необходимости они решительно нападают на овчарок, терьеров, сенбернаров — на кого угодно, кто им покажется врагом.