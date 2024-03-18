Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тарпищев объяснил, почему Джокович не посетит матч по футболу России и Сербии
В сети появился первый тизер-трейлер четвёртого сезона аниме-сериала "Клинок, рассекающий демонов"
Импорт вина в Россию вырос на 43 миллиона литров
Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Белгородчан опять разбудил грохот украинских ракет
Путин поручил улучшить порядок страховых выплат участникам СВО
Мама Тимати показала, как поёт маленькая дочь рэпера Алиса: "Хава нагила"
НАТО строит крупнейшую в Европе военную базу из-за Украины
Визуальный эффект: спреи для идеальной гладкости волос
Межвидовая дружба на века: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями с кошками

Эксперты рассказали, какие собаки поладят с кошками

2:09
Зоосфера » Собаки

Многие семьи желают иметь не только одного домашнего питомца: после того как они оценят неподдельную изящность кошек, хочется поделиться своей любовью и с приветливыми собаками.

Эксперты рассказали, какие собаки поладят с кошками
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот вопрос требует внимательного рассмотрения, поскольку не каждая собака способна проявить спокойствие и толерантное отношение к другим животным: у некоторых слишком сильно развит охотничий инстинкт, который заставляет их воспринимать маленьких существ как добычу.

К счастью, многие породы собак характеризуются дружелюбным нравом и хорошо уживаются с кошками.

Обратите внимание на следующие породы:

  • Болонка: эти маленькие собачки становятся настоящими друзьями для всех членов семьи: они равномерно распределяют свою любовь как между взрослыми, так и с детьми. Они не обладают агрессивным поведением, поэтому не будут нападать на кошек или проявлять к ним враждебность.
    Если у вас возникнет конфликт между вашими питомцами, то будьте уверены: кошка была инициатором.
  • Ньюфаундленд: эта огромная собака, похожая на медведя, справедливо считается одной из самых добрых: даже если кто-то случайно наступит на нее, она не проявит агрессию.
    Изначально ньюфаундленды использовались как пастухи, поэтому привыкли заботиться о животных и защищать их от опасности. Ваша кошка может чувствовать себя абсолютно безопасно: ньюфаундленд не навредит ей.
  • Лабрадор: представители этой породы также отличаются дружелюбным нравом: они никогда не проявят агрессию к членам семьи или кошке.
    Основная опасность, которую они представляют, — это их неуклюжесть: лабрадор может случайно наступить на кошку или удариться о нее, подумав, что место свободно.
  • Бишон фризе: это компактное животное с мягким характером: представители этой породы не будут начинать конфликты с кошкой. Даже если кошка вызовет его на драку, бишон фризе предпочтет уклониться.
    Кстати, эта порода идеально подходит для содержания в квартире и не требует долгих выгулов.
  • Мопс: представители этой породы известны своей способностью приспосабливаться к любым условиям проживания, поэтому наличие кошки не будет для них проблемой.
Топ 8 собак, которые любят кошек |Top 8 dogs that love cats
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
ВС РФ наступают на запад от Авдеевки, на границе ВСУ несут большие потери Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Тарпищев объяснил, почему Джокович не посетит матч по футболу России и Сербии
В сети появился первый тизер-трейлер четвёртого сезона аниме-сериала "Клинок, рассекающий демонов"
Импорт вина в Россию вырос на 43 миллиона литров
Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом
Белгородчан опять разбудил грохот украинских ракет
Путин поручил улучшить порядок страховых выплат участникам СВО
Эксперты рассказали, какие собаки поладят с кошками
Мама Тимати показала, как поёт маленькая дочь рэпера Алиса: "Хава нагила"
НАТО строит крупнейшую в Европе военную базу из-за Украины
Визуальный эффект: спреи для идеальной гладкости волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников