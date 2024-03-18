Межвидовая дружба на века: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями с кошками

Эксперты рассказали, какие собаки поладят с кошками

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие семьи желают иметь не только одного домашнего питомца: после того как они оценят неподдельную изящность кошек, хочется поделиться своей любовью и с приветливыми собаками.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот вопрос требует внимательного рассмотрения, поскольку не каждая собака способна проявить спокойствие и толерантное отношение к другим животным: у некоторых слишком сильно развит охотничий инстинкт, который заставляет их воспринимать маленьких существ как добычу.

К счастью, многие породы собак характеризуются дружелюбным нравом и хорошо уживаются с кошками.

Обратите внимание на следующие породы:

Болонка: эти маленькие собачки становятся настоящими друзьями для всех членов семьи: они равномерно распределяют свою любовь как между взрослыми, так и с детьми. Они не обладают агрессивным поведением, поэтому не будут нападать на кошек или проявлять к ним враждебность.

Если у вас возникнет конфликт между вашими питомцами, то будьте уверены: кошка была инициатором.

эти маленькие собачки становятся настоящими друзьями для всех членов семьи: они равномерно распределяют свою любовь как между взрослыми, так и с детьми. Они не обладают агрессивным поведением, поэтому не будут нападать на кошек или проявлять к ним враждебность. Если у вас возникнет конфликт между вашими питомцами, то будьте уверены: кошка была инициатором. Ньюфаундленд: эта огромная собака, похожая на медведя, справедливо считается одной из самых добрых: даже если кто-то случайно наступит на нее, она не проявит агрессию.

Изначально ньюфаундленды использовались как пастухи, поэтому привыкли заботиться о животных и защищать их от опасности. Ваша кошка может чувствовать себя абсолютно безопасно: ньюфаундленд не навредит ей.

эта огромная собака, похожая на медведя, справедливо считается одной из самых добрых: даже если кто-то случайно наступит на нее, она не проявит агрессию. Изначально ньюфаундленды использовались как пастухи, поэтому привыкли заботиться о животных и защищать их от опасности. Ваша кошка может чувствовать себя абсолютно безопасно: ньюфаундленд не навредит ей. Лабрадор: представители этой породы также отличаются дружелюбным нравом: они никогда не проявят агрессию к членам семьи или кошке.

Основная опасность, которую они представляют, — это их неуклюжесть: лабрадор может случайно наступить на кошку или удариться о нее, подумав, что место свободно.

представители этой породы также отличаются дружелюбным нравом: они никогда не проявят агрессию к членам семьи или кошке. Основная опасность, которую они представляют, — это их неуклюжесть: лабрадор может случайно наступить на кошку или удариться о нее, подумав, что место свободно. Бишон фризе: это компактное животное с мягким характером: представители этой породы не будут начинать конфликты с кошкой. Даже если кошка вызовет его на драку, бишон фризе предпочтет уклониться.

Кстати, эта порода идеально подходит для содержания в квартире и не требует долгих выгулов.

это компактное животное с мягким характером: представители этой породы не будут начинать конфликты с кошкой. Даже если кошка вызовет его на драку, бишон фризе предпочтет уклониться. Кстати, эта порода идеально подходит для содержания в квартире и не требует долгих выгулов. Мопс: представители этой породы известны своей способностью приспосабливаться к любым условиям проживания, поэтому наличие кошки не будет для них проблемой.

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