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8 жизненных уроков, которые преподают нам кошки: рассказал специалист по домашним животным

Эксперты рассказали, чему нас учат кошки

1:38
Зоосфера » Кошки

При воспитании кошки человек иногда упускает из виду очевидные вещи.

Эксперты рассказали, чему нас учат кошки
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Многие не задумываются о том, какие уроки можно извлечь из общения с питомцами.

Урок № 1 Поддерживайте свою внешность в любой ситуации!

Кошки умываются и вылизываются, когда испытывают стресс или страх. Это успокаивает и помогает им оставаться незамеченными для потенциальной добычи.

Урок № 2 Фокусируйтесь на главном!

Кошки могут провести часы, ожидая подходящего момента для охоты.

Урок № 3 Не забывайте о физической активности!

Утренние потягивания помогают кошкам поддерживать тонус мышц и суставов.

Урок № 4 Будьте храбры и защищайте свою семью!

Мама-кошка готова столкнуться с крупными хищниками, чтобы защитить своих котят.

Урок № 5 Выражайте свои желания!

Кошки умеют добиваться своего, используя различные методы, включая коммуникацию с людьми.

Урок № 6 Находите радость в простых вещах!

Игры остаются важной частью жизни даже для зрелых кошек, они не боятся проявлять свою игривость и быть смешными.

Урок № 7 Умейте расслабляться!

Кошки всегда находят уютное место для отдыха и наслаждаются жизнью.

Урок № 8 Будьте гурманом и следите за своим здоровьем!

Кошки предпочитают качественную пищу и едят умеренно, избегая сладкого.

Общение с кошками также положительно влияет на здоровье человека, снижает стресс, улучшает настроение и иммунитет, так как кошки способны выражать любовь и сопереживание.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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