От тысячи евро: названы породы кошек, которые не всем по карману

Эксперты составили топ-5 самых дорогих кошек

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые породы кошек имеют значительную стоимость, что объясняется их выдающимся внешним видом и особенностями характера, всегда говорящими о принадлежности к высшему классу кошачьего мира.

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Часто высокую цену на этих животных обусловливает их генетическое происхождение, включающее скрещивание с дикими кошками.

Вот топ-5 самых дорогих пород кошек:

Саванна

Стоимость котенка начинается от 4 тысяч долларов, но за наиболее эксклюзивных представителей породы цена может достигать нескольких десятков тысяч. Кошки этой породы обладают внушительным размером, достигая высоты в 60 сантиметров в холке. Саванны были созданы путем скрещивания с дикими африканскими кошками.

Для этой породы важно наличие свободного пространства, а еще лучше – доступ к бассейну, так как саванны обожают воду. Они также известны своим высоким интеллектом и способностью к дрессировке.

Чаузи

Этот захватывающий гибрид дикой рыси и абиссинской кошки доступен в среднем за 8-10 тысяч долларов. Чаузи обладают внешностью дикого хищника и высоким уровнем интеллекта.

Их рост достигает 40 см, а вес варьируется от 8 до 15 кг. Средняя продолжительность их жизни составляет 10-15 лет.

Эти кошки удивительны тем, что сочетают в себе черты хищника и домашнего питомца. Они ласковы и преданны, но не просите их обниматься, если они не в настроении.

Као-мани

Эта азиатская порода кошек обычно оценивается в 9-10 тысяч долларов. Несмотря на высокую стоимость, эти кошки не были выведены искусственно и имеют историю, насчитывающую как минимум 600 лет.

Их необычная внешность характеризуется белой шерстью и разноцветными глазами. Чаще всего они имеют комбинацию голубого, желтого и зеленого цветов. Это очень редкая порода, считающаяся настоящим сокровищем.

Сафари

Представители этой молодой породы (выведенной в 70-е годы прошлого века) обойдутся примерно в 7-8 тысяч долларов. Они достаточно крупные, их вес варьируется от 8 до 14 кг.

Сафари не агрессивны, но они не всегда подходят для семей с другими домашними животными, за исключением собак, с которыми они могут подружиться.

Американский керл

За котенка с уникальными загнутыми ушами придется отдать около 3 тысяч долларов. Это идеальные кошки для семей с детьми и другими животными: они общительны и легко находят общий язык со всеми.