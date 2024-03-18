Агрессивные кошки: эксперты рассказали, как легко приручить дикого котенка

Эксперты рассказали, как приручить дикого котенка

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Агрессивное поведение у кошек часто становится поводом для обращения к ветеринарному врачу, но многие владельцы не знают, как правильно справиться с этой проблемой.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Существует два типа агрессии: внутривидовая и межвидовая. Внутривидовая агрессия включает в себя драки между котами, конкурентную агрессию в множественных кошачьих домохозяйствах, сексуальную агрессию во время спаривания, а также агрессию самцов, которые могут даже убивать или поедать чужое потомство. Территориальная агрессия проявляется в защите территории, включая места сна и питания, а материнская агрессия проявляется как защита матерью своего потомства.

Межвидовая агрессия включает агрессию хищника, которая активизируется при виде или запахе потенциальной жертвы. К людям кошки могут проявлять игровую агрессию из-за скуки, а также агрессию из-за половой охоты или страха.

Специалист рекомендует использовать ультразвуковые свистки для отпугивания кошачьей агрессии или водяные пистолеты для разрыва игровых ситуаций. В случае агрессии, вызванной страхом, животному нужно дать успокоиться, а при необходимости использовать успокаивающие витаминные добавки.

Некоторые формы агрессии могут быть вызваны болезнями или болями, в таких случаях важно обратиться к ветеринару. Воспитание кошки также играет роль: важно избегать физического наказания и учитывать её потребности в игре и покое.

Для приручения дикого котенка специалист рекомендует обратиться к ветеринару для осмотра и профилактических мер, таких как обработка от паразитов и вакцинация. Котенка следует поместить в тихое место с пищей и водой, избегая перекармливания, и дать ему время адаптироваться к новому окружению. Терпеливость и постепенное установление контакта помогут приручить котенка.