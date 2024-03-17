Компактные гиганты: породы больших собак, которые подходят для жизни в квартире

Топ-5 крупных собак, которые идеально подходят для жизни в квартире

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие считают, что крупную собаку стоит держать только в частном доме. Но насколько это соответствует действительности?

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер — одна из самых популярных пород в мире. Они могут быть черного, палевого или шоколадного окраса, с высотой от 55 сантиметров и весом от 25 килограммов. Они отлично приспосабливаются к городской жизни, но требуют физических и умственных нагрузок. Однако, у них есть склонность к полноте.

Английский мастиф

Английский мастиф — одна из самых крупных пород в мире, с высотой не менее 75 сантиметров и весом не менее 70 килограммов. Несмотря на свой размер, они могут прекрасно адаптироваться к квартирным условиям и общаться с детьми и другими животными. Они не требуют длительных прогулок.

Бордосский дог

Бордосский дог, также известный как французский мастиф, имеет внушительный вид и ярко-рыжий окрас. Он может достигать высоты не менее 60 сантиметров и весить не менее 50 килограммов. Эта порода отлично справляется с жизнью в квартире и дружелюбна к детям и другим животным.

Ризеншнауцер

Ризеншнауцер, или гигантский шнауцер, имеет жесткую шерсть и черный окрас. Они очень умные и преданные собаки, которые легко поддаются дрессировке. Питомцы хорошо чувствуют себя в городских условиях и могут участвовать в различных видах состязаний.

Русская псовая борзая

Русская псовая борзая — одна из самых красивых пород собак. С ростом от 75 сантиметров и весом от 35 килограммов они могут быть ленивыми и послушными в квартире, но требуют особого внимания при прогулках, чтобы избежать их охотничьего инстинкта.

Эти породы демонстрируют, что не все крупные собаки нуждаются в доме с большим участком. Некоторые из них могут прекрасно себя чувствовать в квартире, предоставляя своим владельцам любовь и компанию.

Большие породы собак, которые подойдут для содержания в квартире