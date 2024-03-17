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Смертельно опасный саговник в доме: собака съела несколько листьев растения и мучительно умерла

Американка Вагнер рассказала о комнатном растении, из-за которого погибла ее собака

1:15
Зоосфера

В США бульдог умер после того, как съел несколько листьев ядовитого растения, известного как саговник, или цикас революта. Хозяйка собаки поделилась этим случаем на своей странице в Facebook.

Американка Вагнер рассказала о комнатном растении, из-за которого погибла ее собака
Фото: biokingdom2013.wordpress.com

Американка по имени Кейт Вагнер рассказала о том, что её французский бульдог по кличке Лили укусила растение в доме, что послужило началом серьёзного заболевания.

Оказалось, что собака отравилась соком этого растения.

Пес провёл целую неделю на грани смерти, получая пищу через трубку и принимая дорогостоящие препараты. Ветеринарная служба делала всё возможное, чтобы спасти бульдога, но, несмотря на это, животное скончалось.

"Она сражалась так же отчаянно, как и любила нас. Даже в последние моменты она пыталась развеселить нас. Мы дарили ей всю нашу любовь и заботу. Это тяжёлый удар для нас", — написала хозяйка.

Девушка также решила предупредить всех владельцев домашних животных об опасности этого растения.

"Если вы увлечены комнатными растениями, пожалуйста, перед покупкой изучите, какое растение вы привозите к себе домой. Саговник опасен тем, что содержит циказин — вещество, способное вызвать тяжёлую печеночную недостаточность".

Самые опасные и ядовитые растения для домашних животных
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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