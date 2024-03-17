Отдых без риска: как создать безопасные условия для своего питомца при поездках на дачу

Ветеринар Николаева рассказала, как обезопасить домашнего питомца на даче

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Планируя путешествие с питомцем за пределы города, рекомендуется убедиться, что он готов к отдыху на природе. Это не так уж и сложно. Главный врач МВЦ "Пес и Кот" Ольга Николаева рассказала об этом подробно .

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Проверьте паспорт своего питомца: перед началом дачного сезона взгляните на ветеринарный паспорт вашего животного. Убедитесь, что вакцинация и обработка от паразитов актуальны. Напоминаем, независимо от того, имеет ли ваше животное доступ на улицу, оно должно быть вакцинировано от основных заболеваний, включая бешенство. Заболевания, против которых проводится регулярная вакцинация, широко распространены и могут иметь серьезные последствия.

перед началом дачного сезона взгляните на ветеринарный паспорт вашего животного. Убедитесь, что вакцинация и обработка от паразитов актуальны. Напоминаем, независимо от того, имеет ли ваше животное доступ на улицу, оно должно быть вакцинировано от основных заболеваний, включая бешенство. Заболевания, против которых проводится регулярная вакцинация, широко распространены и могут иметь серьезные последствия. Обработайте питомца от паразитов: проведение профилактики от глистов рекомендуется каждые 3 месяца. Частота обработки от внешних паразитов зависит от применяемого препарата. Например, капли от блох действуют около месяца. Если вы планируете поездку в другие регионы, уточните, какие дополнительные меры предосторожности потребуются.

проведение профилактики от глистов рекомендуется каждые 3 месяца. Частота обработки от внешних паразитов зависит от применяемого препарата. Например, капли от блох действуют около месяца. Если вы планируете поездку в другие регионы, уточните, какие дополнительные меры предосторожности потребуются. Подготовьтесь к дороге: обеспечьте вашего питомца всем необходимым для поездки: едой, водой, ошейником, поводком и т. д. В жаркую погоду возьмите с собой полотенце для охлаждения.

обеспечьте вашего питомца всем необходимым для поездки: едой, водой, ошейником, поводком и т. д. В жаркую погоду возьмите с собой полотенце для охлаждения. Соберите минимальный набор ветеринарных препаратов: включите в аптечку средства от отравлений, перевязочный материал, необходимые препараты.

включите в аптечку средства от отравлений, перевязочный материал, необходимые препараты. Соблюдайте правила безопасности: обеспечьте животному комфортное пребывание на природе и избегайте опасных ситуаций, таких как прогулки на солнце или контакт с ядовитыми насекомыми.

Это лишь основные меры безопасности и рекомендации. Важно также знать местоположение ближайшей ветеринарной клиники и иметь контактный телефон для экстренных случаев.