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3 вида совместного спорта с домашним питомцем: от бега до гуляния по определенным местам

Врачи рассказали, какими видами спорта можно заниматься со своим питомцем

2:50
Зоосфера » Собаки

Каждый ответственный владелец собаки осознаёт необходимость заботы о животном, включая его кормление, здоровье, воспитание и регулярные прогулки — это фундаментальные аспекты здорового отношения к питомцу.

Врачи рассказали, какими видами спорта можно заниматься со своим питомцем
Фото: wikimedia.org by Julie Ann Silverman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Современный образ жизни характеризуется высокими темпами, и часто нам не хватает времени для наших домашних любимцев, которые чувствуют недостаток внимания.

Многие не задумываются об этом, но время, проведённое с животным, можно использовать более продуктивно, занимаясь совместными видами спорта. Такие занятия приносят очевидные пользу — питомец больше времени проводит в компании своего хозяина, получая необходимую физическую нагрузку, а сам хозяин становится более активным, что положительно сказывается на его настроении и физическом состоянии.

Существует несколько современных видов совместного спорта:

  • Каникросс: это активный вид спорта, который заключается в беге с собакой, которая тянет за собой хозяина. Если вы любите бегать в парке, то это идеальный выбор для вас. Для занятий каникроссом потребуются специальные приспособления, такие как ездовая шлейка, пояс для каникросса, и растяжка, соединяющая шлейку с поясом. Каникросс включает в себя соревнования как на местном, так и на международном уровнях, с трассами длиной от трёх до пяти километров. В этом виде спорта успешно выступают не только ездовые породы, такие как хаски или маламуты, но и другие породы, включая австралийских овчарок, шелти и даже таксы.
  • Дог-трекинг: этот вид спорта является вариацией каникросса, однако для участия в нём не требуется бегать, поскольку всю дистанцию можно преодолеть шагом. Трассы для дог-трекинга обычно пролегают через живописные места, такие как леса или поля, и имеют длину от 10 до 20 километров. Дополнительные элементы трассы, такие как брод через реку, могут добавить ощущение экстрима и веселья. Дог-трекинг подходит для людей без спортивной подготовки и может стать отличным способом начать заниматься спортом.
  • Аджилити: на первый взгляд кажется, что в аджилити главную роль играет только собака, но на самом деле это активный вид спорта как для собаки, так и для её хозяина. Во время тренировок хозяин тратит много энергии и времени, помогая собаке преодолевать различные препятствия на трассе. Соревнования по аджилити представляют собой захватывающее зрелище с неожиданными результатами как для зрителей, так и для участников. Победа зависит не только от скорости, но и от точности прохождения трассы, поэтому успех на соревнованиях зависит от интенсивности тренировок пары хозяин+собака.

Все эти виды совместного спорта подходят для занятий с собаками любой породы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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