У собак учащается дыхание и быстрее бьётся сердце, когда они слышат от хозяев обычное признание в любви

Британские ученые выяснили, как собака реагирует на признание в любви

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Британские эксперты из области ветеринарии и кинологии поделились результатами исследования, посвященного тому, способны ли собаки понимать человеческий язык. Они провели серию экспериментов, включая анализ реакции домашних питомцев на фразу "Я тебя люблю".

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Исследование было проведено под надзором опытных специалистов в области ветеринарии и кинологии. В ходе экспериментов ученые изучали частоту пульса у собак и активность их мозга.

Как оказалось, когда хозяева произносили фразу "Я тебя люблю", сердцебиение собак учащалось. Это свидетельствует о том, что они отчетливо понимают проявление теплых чувств со стороны человека. Было замечено, что эта взаимность в чувствах наблюдалась.

Для того чтобы эксперименты были объективными, фраза произносилась хозяевами с разными интонациями. Кроме того, объятия оказывали положительное воздействие на животных, успокаивая и подтверждая их привязанность к человеку.

Однако поцелуи были проигнорированы домашними питомцами. Это объясняется инстинктивным непониманием собаками данного жеста.