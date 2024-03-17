У собак учащается дыхание и быстрее бьётся сердце, когда они слышат от хозяев обычное признание в любви

Британские эксперты из области ветеринарии и кинологии поделились результатами исследования, посвященного тому, способны ли собаки понимать человеческий язык. Они провели серию экспериментов, включая анализ реакции домашних питомцев на фразу "Я тебя люблю".
Исследование было проведено под надзором опытных специалистов в области ветеринарии и кинологии. В ходе экспериментов ученые изучали частоту пульса у собак и активность их мозга.
Как оказалось, когда хозяева произносили фразу "Я тебя люблю", сердцебиение собак учащалось. Это свидетельствует о том, что они отчетливо понимают проявление теплых чувств со стороны человека. Было замечено, что эта взаимность в чувствах наблюдалась.
Для того чтобы эксперименты были объективными, фраза произносилась хозяевами с разными интонациями. Кроме того, объятия оказывали положительное воздействие на животных, успокаивая и подтверждая их привязанность к человеку.
Однако поцелуи были проигнорированы домашними питомцами. Это объясняется инстинктивным непониманием собаками данного жеста.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.