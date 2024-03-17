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Не пытайтесь чрезмерно успокаивать собаку во время грозы: они испугается больше. Что следует предпринять?

Эксперты рассказали, как помочь собаке справиться со страхом во время грозы

1:18
Зоосфера » Собаки

Даже самый отважный пес в мире может вести себя необычно во время грозы, потому что подобные "страшные" природные явления оказывают влияние на собак. Кстати, не только собаки могут испытывать тревогу: некоторые люди также относятся к грому и молниям с опаской.

Эксперты рассказали, как помочь собаке справиться со страхом во время грозы
Фото: openverse by aaronbrethorst is licensed under CC BY 2.0

Тем не менее, иногда поведение животных может стать слишком странным, поскольку обычный страх иногда перерастает в настоящую фобию.

Это может происходить по разным причинам:

  • Плохие воспоминания: Когда собака оказывается в неприятной ситуации, связанной с грозой, это может вызвать у нее страх. Например, во время прогулки под градом, раскатами грома или сильным ветром. При правильном подходе страх обычно проходит.
  • Избыток заботы: Важно не перестараться с проявлением нежности по отношению к собаке. При испуге псу нужно оказать поддержку, но излишняя опека только усугубит страх перед грозой.
  • Пример хозяина: Если владелец собаки проявляет сильное нервозное напряжение во время грозы, это может передаться и самому животному, заставляя его воспринимать плохую погоду как угрожающее явление.

Важно держать свои эмоции под контролем и по возможности проявлять спокойствие во время грозы, чтобы не усугублять страх своего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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