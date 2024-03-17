Можно ли брать котенка за шкирку: ответ оставит вас удивленным

Многие владельцы кошек применяют не совсем адекватный метод наказания: они берут кошку за шкуру и выражают свое недовольство.
Им кажется, что такой подход вполне уместен, ведь матери также обращаются с котятами. Эксперты в области зоологии дали ответ на вопрос о том, можно ли так поступать со своими питомцами.
Ответ специалистов однозначный: это неприемлемо.
С котятами матери так делают лишь потому, что это единственный способ перенести их в другое место. К тому же, их небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на шею, поэтому животные не испытывают дискомфорта. Взрослый кот, вес которого намного больше, делает этот подход неудобным и неприятным.
Согласно мнению экспертов, брать питомца за шкуру может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Небрежное обращение может вызвать переломы или травмы.
Кроме того, помимо физических страданий, такое поведение унижает кошку.
Животное обижается и его поведение становится непредсказуемым. Это может вызвать у кошки стресс и даже привести к потере доверия к владельцу.
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