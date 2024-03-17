Можно ли брать котенка за шкирку: ответ оставит вас удивленным

Кинологи рассказали, можно ли брать животных за шкирку

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек применяют не совсем адекватный метод наказания: они берут кошку за шкуру и выражают свое недовольство.

Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Им кажется, что такой подход вполне уместен, ведь матери также обращаются с котятами. Эксперты в области зоологии дали ответ на вопрос о том, можно ли так поступать со своими питомцами.

Ответ специалистов однозначный: это неприемлемо.

С котятами матери так делают лишь потому, что это единственный способ перенести их в другое место. К тому же, их небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на шею, поэтому животные не испытывают дискомфорта. Взрослый кот, вес которого намного больше, делает этот подход неудобным и неприятным.

Согласно мнению экспертов, брать питомца за шкуру может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Небрежное обращение может вызвать переломы или травмы.

Кроме того, помимо физических страданий, такое поведение унижает кошку.

Животное обижается и его поведение становится непредсказуемым. Это может вызвать у кошки стресс и даже привести к потере доверия к владельцу.