Привычные нам продукты моментально убивают собак: какие позиции в своем рационе ни в коем случае нельзя давать собаке

У собак имеются совершенно иные потребности в питании, которые значительно отличаются от потребностей людей. Поэтому обычный, казалось бы, безвредный продукт может привести к трагическим последствиям для вашего четвероногого друга.
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Важно не только следить за качеством пищи для вашей собаки, но также предотвращать ее доступ к потенциально опасным продуктам.
Ветеринары составили список продуктов, которые могут оказаться смертельно опасными для животных:
Шоколад и конфеты: эти продукты могут быть особенно опасны для собак. Чем выше качество шоколада, тем больше вероятность трагического исхода для вашего питомца.
Хлеб: даже для крупных собак съедание хлеба может привести к завороту кишок. Для маленьких собачек хлеб также не является безопасной пищей.
Спиртные напитки: даже в шутку не следует давать собаке алкоголь, такие игры могут быть смертельно опасными и привести к немедленному летальному исходу.
Орехи: следует скрывать от питомца любые виды орехов, так как некоторые из них могут привести к отравлению и проблемам с конечностями.
Авокадо: если для человека авокадо считается суперфудом с множеством полезных свойств, то для собак оно представляет смертельную угрозу.
Важно помнить, что даже небольшое количество вредной пищи может причинить серьезный вред здоровью вашего любимца.
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