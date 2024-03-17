Привычные нам продукты моментально убивают собак: какие позиции в своем рационе ни в коем случае нельзя давать собаке

Эксперты назвали продукты, которые нельзя собакам

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У собак имеются совершенно иные потребности в питании, которые значительно отличаются от потребностей людей. Поэтому обычный, казалось бы, безвредный продукт может привести к трагическим последствиям для вашего четвероногого друга.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно не только следить за качеством пищи для вашей собаки, но также предотвращать ее доступ к потенциально опасным продуктам.

Ветеринары составили список продуктов, которые могут оказаться смертельно опасными для животных:

Шоколад и конфеты: эти продукты могут быть особенно опасны для собак. Чем выше качество шоколада, тем больше вероятность трагического исхода для вашего питомца.

эти продукты могут быть особенно опасны для собак. Чем выше качество шоколада, тем больше вероятность трагического исхода для вашего питомца. Хлеб: даже для крупных собак съедание хлеба может привести к завороту кишок. Для маленьких собачек хлеб также не является безопасной пищей.

даже для крупных собак съедание хлеба может привести к завороту кишок. Для маленьких собачек хлеб также не является безопасной пищей. Спиртные напитки: даже в шутку не следует давать собаке алкоголь, такие игры могут быть смертельно опасными и привести к немедленному летальному исходу.

даже в шутку не следует давать собаке алкоголь, такие игры могут быть смертельно опасными и привести к немедленному летальному исходу. Орехи: следует скрывать от питомца любые виды орехов, так как некоторые из них могут привести к отравлению и проблемам с конечностями.

следует скрывать от питомца любые виды орехов, так как некоторые из них могут привести к отравлению и проблемам с конечностями. Авокадо: если для человека авокадо считается суперфудом с множеством полезных свойств, то для собак оно представляет смертельную угрозу.

Важно помнить, что даже небольшое количество вредной пищи может причинить серьезный вред здоровью вашего любимца.