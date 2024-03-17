Привычные нам продукты моментально убивают собак: какие позиции в своем рационе ни в коем случае нельзя давать собаке

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Эксперты назвали продукты, которые нельзя собакам

1:22
Зоосфера » Собаки

У собак имеются совершенно иные потребности в питании, которые значительно отличаются от потребностей людей. Поэтому обычный, казалось бы, безвредный продукт может привести к трагическим последствиям для вашего четвероногого друга.

Эксперты назвали продукты, которые нельзя собакам
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно не только следить за качеством пищи для вашей собаки, но также предотвращать ее доступ к потенциально опасным продуктам.

Ветеринары составили список продуктов, которые могут оказаться смертельно опасными для животных:

  • Шоколад и конфеты: эти продукты могут быть особенно опасны для собак. Чем выше качество шоколада, тем больше вероятность трагического исхода для вашего питомца.
  • Хлеб: даже для крупных собак съедание хлеба может привести к завороту кишок. Для маленьких собачек хлеб также не является безопасной пищей.
  • Спиртные напитки: даже в шутку не следует давать собаке алкоголь, такие игры могут быть смертельно опасными и привести к немедленному летальному исходу.
  • Орехи: следует скрывать от питомца любые виды орехов, так как некоторые из них могут привести к отравлению и проблемам с конечностями.
  • Авокадо: если для человека авокадо считается суперфудом с множеством полезных свойств, то для собак оно представляет смертельную угрозу.

Важно помнить, что даже небольшое количество вредной пищи может причинить серьезный вред здоровью вашего любимца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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