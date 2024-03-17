Совращение животных: что можно "подцепить" от страстных поцелуев с кошкой

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Врачи рассказали, какие болезни передает кошка

1:25
Зоосфера

Владельцы кошек часто проявляют свою привязанность к питомцам открыто, обнимаясь, целуясь и даже спящими в одной постели. Однако мало кто задумывается о том, что домашние любимцы могут быть источником различных заболеваний.

Врачи рассказали, какие болезни передает кошка
Фото: openverse.org by pictalogue is licensed under CC BY-NC 2.0.

Вот несколько потенциальных заболеваний, которые могут передаваться от кошек:

Заражение: когда кошка кусает или царапает человека, существует риск передачи болезнетворных микроорганизмов. Важно обрабатывать поврежденные участки кожи, чтобы предотвратить негативные последствия.

  • Токсоплазмоз: беременным женщинам не рекомендуется чистить кошачий лоток из-за возможного риска токсоплазмоза, который может привести к осложнениям во время беременности. Даже простуда может быть легко спутана с этим заболеванием из-за схожих симптомов.
  • Лишай: уличные кошки чаще страдают от этого заболевания, поэтому контакт с бездомными животными может быть опасен. Если ваша кошка иногда гуляет на улице, рекомендуется привить её от различных заболеваний.
  • Гельминтоз: соблюдение правил личной гигиены важно, даже если вы любите своего кота. После контакта с животным следует вымыть руки, и регулярно применять препараты от паразитов.
  • Чесотка: кошка может подхватить эту инфекцию на улице и передать её человеку. Поэтому важно быть осторожным и не допускать кошку на улицу, если есть риск заражения.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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