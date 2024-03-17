Удивительная правда: как ваш пушистый друг может быть ключом к долголетию и здоровью

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Ученые рассказали, как кошки лечат людей

1:39
Зоосфера » Кошки

Издревле было известно, что кошки обладают способностью помогать в лечении людей.

Ученые рассказали, как кошки лечат людей
Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

Ученые поделились информацией о том, как эти животные могут оказывать благоприятное воздействие на человеческое здоровье.

Мурчание

Обратили ли вы внимание, что звук мурчания кошки имеет особенную способность успокаивать? Эти приятные звуки, которые мы слышим, находятся в диапазоне 20-50 Гц и способствуют процессам регенерации клеток, заживлению ран, а также способствуют сращиванию костей после переломов или трещин, а также восстановлению хрящевой ткани.

Тепло

Нормальная температура тела у кошек составляет от 38 до 39 градусов Цельсия, что превышает температуру здорового человека. Когда кошка ложится на нас, она может служить естественной грелкой, способствуя улучшению состояния опорно-двигательного аппарата и предотвращению развития некоторых хронических заболеваний.

Массаж

При контакте с человеческим телом ворсинками кошки создают микротоки, которые благоприятно влияют на суставы, женское здоровье (способствуя снижению боли во время менструации), а также оказывают положительный эффект при цистите и воспалении придатков.

Антистресс

Совместное проживание с пушистым питомцем является естественным антистрессором. Близкий контакт с кошкой помогает справиться с депрессией и плохим настроением, а также нормализует пульс и давление, что способствует профилактике различных заболеваний.

По мнению британских ученых, пожилые люди, у которых есть кошка, живут в среднем на 10 лет дольше, чем те, кто не имеет питомцев в доме.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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