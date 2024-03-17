Удивительная правда: как ваш пушистый друг может быть ключом к долголетию и здоровью

Издревле было известно, что кошки обладают способностью помогать в лечении людей.
Ученые поделились информацией о том, как эти животные могут оказывать благоприятное воздействие на человеческое здоровье.
Мурчание
Обратили ли вы внимание, что звук мурчания кошки имеет особенную способность успокаивать? Эти приятные звуки, которые мы слышим, находятся в диапазоне 20-50 Гц и способствуют процессам регенерации клеток, заживлению ран, а также способствуют сращиванию костей после переломов или трещин, а также восстановлению хрящевой ткани.
Тепло
Нормальная температура тела у кошек составляет от 38 до 39 градусов Цельсия, что превышает температуру здорового человека. Когда кошка ложится на нас, она может служить естественной грелкой, способствуя улучшению состояния опорно-двигательного аппарата и предотвращению развития некоторых хронических заболеваний.
Массаж
При контакте с человеческим телом ворсинками кошки создают микротоки, которые благоприятно влияют на суставы, женское здоровье (способствуя снижению боли во время менструации), а также оказывают положительный эффект при цистите и воспалении придатков.
Антистресс
Совместное проживание с пушистым питомцем является естественным антистрессором. Близкий контакт с кошкой помогает справиться с депрессией и плохим настроением, а также нормализует пульс и давление, что способствует профилактике различных заболеваний.
По мнению британских ученых, пожилые люди, у которых есть кошка, живут в среднем на 10 лет дольше, чем те, кто не имеет питомцев в доме.
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