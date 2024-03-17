Загадочные кошачьи предпочтения: каждый питомец выбирает хозяина по этому признаку

Кинологи рассказали, по какому критерию кошки выбирают хозяина

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Практически каждый человек имеет опыт общения с кошками: многие выбирают этого домашнего питомца из-за его простоты в уходе и содержании. Однако психология этих животных остается загадкой, закрытой от глаз обычного человека.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Наблюдая за поведением кошек, становится очевидно, что они выбирают определенного человека, к которому проявляют наибольшую привязанность. Питомец может подходить ближе, требовать ласки и выражать свою симпатию в особый способ, игнорируя других членов семьи.

Вопреки распространенному мнению, кошек трудно "заставить полюбить" человека только потому, что он их кормит, ухаживает за ними и играет с ними. Ученым удалось выяснить, что главным критерием при выборе "своего" человека для кошек является сходство с ним.

Поэтому имеет смысл заводить питомца еще в молодом возрасте: даже если он изначально не "признает" вас хозяином, есть все шансы на то, чтобы установить крепкие дружеские отношения.