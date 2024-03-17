Загадочные кошачьи предпочтения: каждый питомец выбирает хозяина по этому признаку

Практически каждый человек имеет опыт общения с кошками: многие выбирают этого домашнего питомца из-за его простоты в уходе и содержании. Однако психология этих животных остается загадкой, закрытой от глаз обычного человека.
Наблюдая за поведением кошек, становится очевидно, что они выбирают определенного человека, к которому проявляют наибольшую привязанность. Питомец может подходить ближе, требовать ласки и выражать свою симпатию в особый способ, игнорируя других членов семьи.
Вопреки распространенному мнению, кошек трудно "заставить полюбить" человека только потому, что он их кормит, ухаживает за ними и играет с ними. Ученым удалось выяснить, что главным критерием при выборе "своего" человека для кошек является сходство с ним.
Поэтому имеет смысл заводить питомца еще в молодом возрасте: даже если он изначально не "признает" вас хозяином, есть все шансы на то, чтобы установить крепкие дружеские отношения.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.