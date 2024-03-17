Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science: акациевые муравьи "вынудили" львов перестать охотиться на зебр
Как избежать прорастания картофеля
Тройка лучших упражнений для грудных мышц
Как восстановить сон после отпуска или смены часового пояса
Диета для похудения: три продукта, которые необходимо есть на завтрак
Изменения в правилах проезда круговых перекрестков: что нужно знать водителям
Карасин: информацию об оказании помощи ВСУ союзниками РФ надо проверять
Маск: Украина лишится ещё больше людей и территорий, если не начнёт переговоры
Эксперты выявили 8 микробных очагов в гостиничных номерах, которые могут незаметно угрожать здоровью
Загадочные кошачьи предпочтения: каждый питомец выбирает хозяина по этому признаку

Кинологи рассказали, по какому критерию кошки выбирают хозяина

0:59
Зоосфера » Кошки

Практически каждый человек имеет опыт общения с кошками: многие выбирают этого домашнего питомца из-за его простоты в уходе и содержании. Однако психология этих животных остается загадкой, закрытой от глаз обычного человека.

Кинологи рассказали, по какому критерию кошки выбирают хозяина
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Наблюдая за поведением кошек, становится очевидно, что они выбирают определенного человека, к которому проявляют наибольшую привязанность. Питомец может подходить ближе, требовать ласки и выражать свою симпатию в особый способ, игнорируя других членов семьи.

Вопреки распространенному мнению, кошек трудно "заставить полюбить" человека только потому, что он их кормит, ухаживает за ними и играет с ними. Ученым удалось выяснить, что главным критерием при выборе "своего" человека для кошек является сходство с ним.

Поэтому имеет смысл заводить питомца еще в молодом возрасте: даже если он изначально не "признает" вас хозяином, есть все шансы на то, чтобы установить крепкие дружеские отношения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
ВС РФ зашли в посёлок Бердычи, в гостинице Одессы ликвидированы наёмники Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Последние материалы
Актёр Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать артистом
Шесть советов, полезных для здоровья и долголетия
Вокруг Света: исчезновение кислорода на Земле приведет к авариям и катастрофам
Секреты и советы: макияж и прическа за 3 минуты
Песчанка популярна в ландшафтном дизайне за свою простоту
Какая польза от занятий спортом по вечерам
Три простых способа сэкономить на покупке автомобиля
Пошаговый рецепт приготовления хрустящих рыбных палочек
Секретные функции кресел в самолёте, которые могут спасти жизни при аварии
Социолог рассказала, почему люди любят смотреть фильмы ужасов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников