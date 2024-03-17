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Шокирующие факты о породе доберман: кому стоит их завести

Россиянам рассказали, кому завести добермана

3:12
Зоосфера » Собаки

Одна из прекрасных рабочих пород, Доберман, выделяется своей изящностью и грацией.

Россиянам рассказали, кому завести добермана
Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Высота в холке этой породы колеблется от 65 до 69 сантиметров, а их вес варьируется от 30 до 40 килограммов.

Доберманы могут иметь черный или коричнево-черный окрас. В прошлом, хвосты щенков обычно купировали в тридневном возрасте, а уши - в возрасте от 2,5 до 3 месяцев. В настоящее время во многих странах эти процедуры запрещены, хотя они ранее придавали собакам более агрессивный и мужественный вид.

Их шерсть гладкая и блестящая, прилегающая к телу. Они выглядят как истинные атлеты и спортсмены благодаря своей прекрасной мускулатуре. Порода была создана не профессиональным кинологом, а талантливым самоучкой по имени Фридрих Льюис Доберман (18834-1894 гг) из города Апольда, в Тюрингии. За 25 лет была выполнена работа по выведению этой породы с целью создания отважной и настороженной собаки для сопровождения, так как Доберман сам работал сборщиком налогов.

К сожалению, Ф.Л. Доберман не оставил записей о процессе выведения породы. Среди предков Добермана, предположительно, были немецкий пинчер, мясницкая собака (предок ротвейлера), французская овчарка босерон, веймаранская легавая, немецкий дог голубого окраса и английский грейгаунд.

После смерти Ф.Л. Добермана, Отто фон Геллер продолжил заботиться о породе. В 1900 году был основан "Национальный клуб доберман-пинчера Германии".

Одной из наиболее известных полицейских собак, порода Доберман, прославилась благодаря собаке по имени Треф, который преследовал преступника на расстояние 100 километров. В Книге рекордов Гиннесса описан случай, когда Доберман по кличке Зауэр преследовал преступника на 160 километров.

Эти собаки обладают великолепным умом, прыгучестью и прекрасной памятью. У них также очень быстрая реакция. Говорят, что даже автоматная очередь не остановит двух сработанных в паре Доберманов. Однако, для успешной дрессировки такой породы необходимо руководство опытным инструктором-дрессировщиком.

Доберманы используются в качестве сторожей, телохранителей и компаньонов. Одним из символов преданности и преданности остается мемориал боевых собак времен Второй Мировой войны на острове Гуам, изображающий лежащего Добермана. Девиз этого памятника - "Верный до конца".

Во времена Второй Мировой войны в армии США использовалось более 75% Доберманов.

Доберман по кличке Юрст из Севастополя прославился своей работой спасателем. Во время спасательных операций после землетрясения в Армении, он обнаружил пострадавшего человека, который провел под завалами целую неделю.

Владельцам доберманов важно помнить о здоровье своих питомцев. К сожалению, в породе распространены наследственные заболевания, такие как кардиомиопатия.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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