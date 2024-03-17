Узнайте, как обрезать когти вашей кошке без единого мяуканья: секреты успешной стрижки от экспертов

Стрижка когтей — это процедура, которая не всегда приносит удовольствие кошкам. Обычно её проводят раз в месяц или каждые две-три недели, в зависимости от потребностей питомца. Владельцы кошек могут либо выполнить эту процедуру самостоятельно, либо обратиться за помощью в ветеринарную клинику.
Специалисты поделились информацией о том, в каких случаях кошкам можно не обрезать когти.
Кошкам, которые ведут активный уличный образ жизни, часто не требуется стрижка когтей. Их когти изнашиваются при лазании по деревьям, служат для защиты от опасностей и помогают при охоте на птиц и мышей.
Также реже всего нужно обрезать когти кошкам, которые предпочитают активные игры, поскольку когти естественным образом изнашиваются быстрее.
Владельцам котят, которым еще не исполнился месяц, стоит отказаться от мысли о стрижке когтей. Когти у таких малышей еще не сформировались полностью, и раннее обрезание может привести к повреждению и расслоению когтевой пластины.
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