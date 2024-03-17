Примите бой достойно: главная причина, почему не стоит убегать от нападающей собаки

В некоторых кинокартинах можно увидеть, как главные персонажи умело избегают встречи с враждебными собаками. Тем не менее, такие сцены осуществимы только на экране: в реальной жизни такие попытки могут закончиться печально.
Даже самые выносливые спортсмены не смогут убежать от собаки, учитывая ее выдающиеся физические характеристики, превосходящие человеческие. Эксперты подчеркивают, почему нельзя пытаться убежать от собаки, даже если она демонстрирует агрессию.
Суть в том, что у собак унаследованы инстинкты от их диких предков — волков. Волки, как их охотничьи предки, преследуют свою добычу. Поэтому любая жертва, подвергшись опасности, будет пытаться спастись бегством.
А так как собаки унаследовали эти инстинкты, то если собака проявляет агрессию, она скорее всего будет пытаться догнать свою "добычу", теряя все сомнения и опасения.
Поэтому, если собака начала проявлять агрессию, лучше не пытаться убежать, так как это может подстегнуть ее к преследованию.
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