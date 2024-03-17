Примите бой достойно: главная причина, почему не стоит убегать от нападающей собаки

Кинологи объяснили, почему нельзя убегать от собаки

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В некоторых кинокартинах можно увидеть, как главные персонажи умело избегают встречи с враждебными собаками. Тем не менее, такие сцены осуществимы только на экране: в реальной жизни такие попытки могут закончиться печально.

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Даже самые выносливые спортсмены не смогут убежать от собаки, учитывая ее выдающиеся физические характеристики, превосходящие человеческие. Эксперты подчеркивают, почему нельзя пытаться убежать от собаки, даже если она демонстрирует агрессию.

Суть в том, что у собак унаследованы инстинкты от их диких предков — волков. Волки, как их охотничьи предки, преследуют свою добычу. Поэтому любая жертва, подвергшись опасности, будет пытаться спастись бегством.

А так как собаки унаследовали эти инстинкты, то если собака проявляет агрессию, она скорее всего будет пытаться догнать свою "добычу", теряя все сомнения и опасения.

Поэтому, если собака начала проявлять агрессию, лучше не пытаться убежать, так как это может подстегнуть ее к преследованию.