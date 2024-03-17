Собака будет весить больше, чем вы сами: названы шокирующие породы собак-гигантов

Некоторые люди предпочитают маленьких собак, а есть и те, кто привлекается гигантским породам собак. Гигантские собаки имеют репутацию одной из самых заметных и трудолюбивых пород в современном мире.
Хотя у гигантских пород собак есть свои недостатки, они также имеют множество преимуществ в качестве домашних питомцев. Однако перед выбором гигантской собаки в качестве домашнего питомца необходимо учитывать множество факторов.
Я расскажу о 10 породах гигантских собак, чтобы вы смогли принять взвешенное решение о том, подходит ли такая порода вам и вашему образу жизни.
Немецкий дог
Эта величественная порода собак, скорее напоминающая маленькую лошадь, чем собаку, обладает покладистым характером и хорошо приспосабливается к жизни в квартире. Немецкие доги были разведены для охоты на кабанов и охраны имущества и семьи. Они остаются отличными сторожевыми собаками, но в то же время довольно уравновешены и привязчивы.
Главным недостатком этой породы является их короткая продолжительность жизни, составляющая всего лишь от шести до восьми лет.
Плюсы:
Минусы:
Леонбергер
Этот умный и легко поддающийся дрессировке пес хорошо подходит в качестве сторожевого питомца. Леонбергеры очень привязаны к своей семье и широко используются в качестве собак-терапевтов. Однако имеют склонность к слюнявости, поэтому следите за чистотой в доме.
Плюсы:
Минусы:
Неаполитанский мастиф
Неаполитанский мастиф, с его характерными морщинами и неуклюжей походкой, представляет итальянское наследие породы. Эти верные сторожевые собаки нежны со своими семьями и не требуют значительных физических нагрузок. Однако они подвержены проблемам суставов.
Плюсы:
Минусы:
Ирландский волкодав
Ирландский волкодав был выведен для охоты и охраны, но сейчас чаще всего используется в качестве компаньона. Он дружелюбен, нежен с детьми и почти не линяет. Однако им требуются просторы для передвижения, и у них короткий срок жизни.
Плюсы:
Минусы:
Бордоский дог
Бордоский дог — это преданный и защитный питомец, обладающий смелым нравом. Хотя он может выглядеть устрашающе из-за своей массивной головы, он обычно довольно мягкий. Однако эта порода не очень подходит для жизни с другими домашними животными.
Плюсы:
Минусы:
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