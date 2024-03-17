Собака будет весить больше, чем вы сами: названы шокирующие породы собак-гигантов

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Эксперты назвали породы собак-гигантов

3:46
Зоосфера » Собаки

Некоторые люди предпочитают маленьких собак, а есть и те, кто привлекается гигантским породам собак. Гигантские собаки имеют репутацию одной из самых заметных и трудолюбивых пород в современном мире.

Эксперты назвали породы собак-гигантов
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Хотя у гигантских пород собак есть свои недостатки, они также имеют множество преимуществ в качестве домашних питомцев. Однако перед выбором гигантской собаки в качестве домашнего питомца необходимо учитывать множество факторов.

Я расскажу о 10 породах гигантских собак, чтобы вы смогли принять взвешенное решение о том, подходит ли такая порода вам и вашему образу жизни.

Немецкий дог

  • Рост: от 71 до 81 см
  • Вес: от 50 до 80 кг
  • Продолжительность жизни: от 6 до 8 лет

Эта величественная порода собак, скорее напоминающая маленькую лошадь, чем собаку, обладает покладистым характером и хорошо приспосабливается к жизни в квартире. Немецкие доги были разведены для охоты на кабанов и охраны имущества и семьи. Они остаются отличными сторожевыми собаками, но в то же время довольно уравновешены и привязчивы.

Главным недостатком этой породы является их короткая продолжительность жизни, составляющая всего лишь от шести до восьми лет.

Плюсы:

  • Покладистый характер
  • Отличные сторожевые качества
  • Хорошо приспосабливаются к жизни в квартире

Минусы:

  • Короткий срок жизни

Леонбергер

  • Рост: от 66 до 81 см
  • Вес: от 40 до 77 кг
  • Продолжительность жизни: от 7 до 10 лет

Этот умный и легко поддающийся дрессировке пес хорошо подходит в качестве сторожевого питомца. Леонбергеры очень привязаны к своей семье и широко используются в качестве собак-терапевтов. Однако имеют склонность к слюнявости, поэтому следите за чистотой в доме.

Плюсы:

  • Уравновешенный характер
  • Отличные сторожевые качества
  • Легко поддаются дрессировке

Минусы:

  • Излишняя слюнявость

Неаполитанский мастиф

  • Рост: от 60 до 78 см
  • Вес: от 50 до 68 кг
  • Продолжительность жизни: от 7 до 9 лет

Неаполитанский мастиф, с его характерными морщинами и неуклюжей походкой, представляет итальянское наследие породы. Эти верные сторожевые собаки нежны со своими семьями и не требуют значительных физических нагрузок. Однако они подвержены проблемам суставов.

Плюсы:

  • Ласковый характер
  • Преданная сторожевая собака
  • Низкие физические требования

Минусы:

  • Склонность к проблемам суставов

Ирландский волкодав

  • Рост: около 75 см и более
  • Вес: от 47 до 54 кг
  • Продолжительность жизни: от 6 до 8 лет

Ирландский волкодав был выведен для охоты и охраны, но сейчас чаще всего используется в качестве компаньона. Он дружелюбен, нежен с детьми и почти не линяет. Однако им требуются просторы для передвижения, и у них короткий срок жизни.

Плюсы:

  • Дружелюбный характер
  • Нежный с детьми
  • Минимальная линька

Минусы:

  • Короткий срок жизни
  • Необходимость большого пространства

Бордоский дог

  • Рост: от 58 до 68 кг
  • Вес: 45 кг и более
  • Продолжительность жизни: от 5 до 8 лет

Бордоский дог — это преданный и защитный питомец, обладающий смелым нравом. Хотя он может выглядеть устрашающе из-за своей массивной головы, он обычно довольно мягкий. Однако эта порода не очень подходит для жизни с другими домашними животными.

Плюсы:

  • Преданность и защита
  • Смелый нрав
  • Уравновешенный характер

Минусы:

  • Проблемы в совместном проживании с другими животными
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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