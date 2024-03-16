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Они не те, кем кажутся: удивительные факты о ротвейлерах — особенности проявляются с самого рождения

Эксперты рассказали об особенностях ротвейлеров

2:10
Зоосфера » Собаки

Ротвейлеры всегда пользуются высоким спросом как порода собак. Эта популярность легко объясняется их физической мощью, привлекательным внешним видом и отличными охранными качествами.

Эксперты рассказали об особенностях ротвейлеров
Фото: openverse.org by oipocorp is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

История ротвейлеров насчитывает свои корни еще со времен Римской империи. Эти собаки первоначально использовались для перегона крупного скота, а затем стали неотъемлемыми помощниками мясников, получив прозвище "мясницкая собака". Родина породы — город Ротвайль-ам-Некар в Южной Германии. Ротвейлеры были также задействованы в перевозке грузов, охоте на крупных животных и, впоследствии, нашли применение в полиции и службе охраны.

Ротвейлеры отличаются преданностью своей семье, дружелюбием к детям и умением ладить с другими домашними животными, при этом они недоверчивы к посторонним.

Внешне ротвейлеры выделяются крупным телосложением, высоким ростом в холке (от 58 до 69 сантиметров) и весом (от 41 до 50 килограммов). Представителям этой породы присущ только один окрас — черно-подпалый, причем подпал должен быть четко ограничен. Их характеризуют также широко расставленные и высоко посаженные висячие уши, мускулистая округлая шея, густая плотная шерсть с подшерстком и сильные конечности.

Уход за ротвейлерами требует твердой руки, начиная с момента воспитания щенка. Необходимо правильно ухаживать за шерстью, включая регулярное расчесывание и уход за когтями. Также важно проводить обучение командам послушания для управляемости питомца. Правильное питание также играет важную роль в заботе о ротвейлере.

При выборе щенка следует обращаться к проверенным племенным питомникам, где животные проходят необходимые проверки на генетические заболевания и проверку характера. Учитывая намерения приобретения собаки, например, для спорта, охраны или в качестве компаньона, следует выбирать щенков соответственно.

Несмотря на свою заслуженную популярность, ротвейлеры, так же как и некоторые другие породы, иногда сталкиваются с недопониманием и демонизацией, что не справедливо.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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