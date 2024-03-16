Тайные желания вашей собаки: информация удивит даже опытных любителей животных

Иногда поведение собак может вызвать удивление у людей, не всегда ясно, что за их "причуды" стоят. Понимание послания, которое пытается донести питомец, имеет важное значение.
Например, некоторые собаки могут показывать интерес к воде, выставляя лапы в миску и делая движения, чтобы активизировать ее поток. Это поведение может быть типичным для разных пород.
Некоторым людям неизвестно, что некоторые собаки предпочитают пить воду с видимым потоком. Эксперты полагают, что это может быть связано с инстинктивным поведением.
Возможно, у домашней собаки проявляется наследственное влечение к действиям их диких предков, которые пили воду из рек и потоков. Поэтому собака может проявлять интерес даже к унитазу, так как там вода спускается, как в природе.
Избавить питомца от этой привычки очень сложно.
Вместо наказания, рекомендуется поместить миску на более высоком месте, чтобы собаке было неудобно активизировать поток воды. Также можно использовать команды и лакомства для направления поведения.
Пока питомец не избавится от этой привычки, важно следить за чистотой его лап.
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