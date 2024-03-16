Сами виноваты: какие ваши ошибки побуждают собаку грызть мебель во всем доме

Кинологи рассказали об ошибках хозяина, из-за которых собака грызет мебель

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вероятно, многие владельцы собак знакомы с тем, что их питомцы проявляют интерес ко всему, что находится в доме. В своё свободное время собака может начать интересоваться различными предметами и пробовать их на вкус, что может привести к беспорядку в доме и дополнительным расходам.

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Однако следует понимать, что собака не начнёт портить вещи просто так: за таким поведением часто стоит недостаток внимания со стороны хозяина.

Какие ошибки чаще всего допускают владельцы?

Эксперты сходятся во мнении, что собаки начинают грызть вещи, когда им не уделяют достаточно времени. Приобретая собаку, важно учитывать особенности её породы.

Чаще всего собаки средних и крупных размеров требуют длительных прогулок, игр и физических упражнений. Если владелец не в состоянии обеспечить этот уровень активности, то собака начинает проявлять нежелательное поведение.

Также поведение собаки может зависеть от продолжительной разлуки: в отличие от кошек, собаки испытывают сильное чувство скучающего без своих хозяев, поэтому ищут способы справиться с этими эмоциями.

В первую очередь стоит пересмотреть свой распорядок дня, чтобы выделить собаке достаточно времени. Постарайтесь уделять собаке хотя бы два часа в день, предпочтительно проводя более продолжительные прогулки и посещая новые места, чтобы разнообразить её окружение.

Также начните заниматься собакой, обучайте её командам, выполняйте различные упражнения и просто проводите время вместе.