Охотничий инстинкт или злой умысел: почему кошки любят сбрасывать предметы со стола

Кинологи рассказали, почему кошки любят скидывать предметы со столов

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У кошек есть множество привычек, способных удивить их хозяев. Многие владельцы домашних питомцев стараются избегать оставления на столе важных мелочей, так как кошки часто сбрасывают и прячут их.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Некоторые считают, что это поведение связано с желанием животного навредить своему хозяину, однако данная версия не выдерживает критики. Кошка не станет делать что-то только ради того, чтобы испортить настроение человеку. Эксперты утверждают, что в такие моменты кошку ведет охотничий инстинкт.

Для животного предметы небольшого размера могут выглядеть как дичь, и кошка оценивает возможность получить "ответный удар" при помощи своей лапы. Даже если кошка сыта, она всё равно любит охотиться. Это не только способ удовлетворить её голод, но и позволяет ей ощутить себя связанной со своей "дикой" природой.

Даже при наличии постоянного контакта с человеком в кошке сохраняется инстинкт охотника, поэтому не стоит рисковать и оставлять на столе ювелирные изделия, ключи, деньги и другие важные вещи.