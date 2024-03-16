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Почему взрослая собака боится людей: эксперты раскрыли основные причины

Эксперты рассказали, почему некоторые взрослые собаки боятся незнакомых людей

1:30
Зоосфера » Собаки

Мы привыкли видеть собак как существ с достаточно отважным нравом, особенно когда дело касается их любимых хозяев. Однако не все животные могут похвастаться таким же бесстрашием.

Эксперты рассказали, почему некоторые взрослые собаки боятся незнакомых людей
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые питомцы временами испытывают страх перед другими людьми.

Каковы причины такого поведения?

Эксперты утверждают, что не всегда можно однозначно определить источник страха с точностью до наоборот. Иногда у собак могут быть довольно специфические страхи. Например, животное может испытывать тревогу только в присутствии мужчин с темными волосами или детей.

Такие страхи могут быть связаны с негативными эмоциями и страхами, которые собака пережила в прошлом. Кроме того, многое зависит от социализации собаки. Если животное должным образом не привыкло к общению с людьми, оно может чувствовать дискомфорт в их присутствии.

Самая неприятная причина страха перед людьми кроется в негативном опыте общения. Если кто-то был слишком строг или жесток по отношению к собаке, она может испытывать опасения перед людьми.

При правильном подходе можно преодолеть подобные страхи. Однако стоит понимать, что в случае взрослой собаки на это может потребоваться больше времени, чем в случае щенка.

Частые прогулки среди людей могут помочь.

Если у вас есть знакомые с хорошо воспитанными собаками, стоит отправляться на прогулки вместе с ними. Ваш питомец может поучиться на их примере и постепенно забыть о своих страхах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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