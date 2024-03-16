Как коты доводят супружеские пары до развода одним движением лапы: вы будете в шоке

Эксперты рассказали, почему кошка любит спать между супругами

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки обожают спать, поэтому им легко уделять этому занятию до 16 часов в день.

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Они никогда не выберут случайное место для отдыха, тщательно подбирая место для сна, которое должно быть уютным, теплым и безопасным от потенциальных угроз.

Эксперты полагают, что это происходит в основном в холодное время года, когда кошка ищет самое теплое место в доме. Поэтому ее выбор кажется логичным, но это может быть опасно.

Во время сна человек не всегда контролирует свои движения, что может привести к случайному повреждению питомца.

Что говорят народные приметы? Народная мудрость категорически утверждает, что животное не должно спать между супругами. Это может вызвать ссоры, выяснение отношений или даже развод.

Поэтому для заботы о своем любимце стоит обеспечить ему удобное и безопасное место для сна.