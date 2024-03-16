Ваш питомец страдает от психического расстройства: страшное заявление ученых

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Ученые выяснили, что собаки тоже страдают от психических расстройств

1:32
Зоосфера » Собаки

Ветеринары пришли к выводу, что у собак также могут возникать психические расстройства. Это заключение было сделано исследователями Хельсинкского университета, которые изучали поведение собак, аналогичное синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), хорошо известному в медицинской сфере.

Ученые выяснили, что собаки тоже страдают от психических расстройств
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Результаты исследования показали, что у собак также может проявляться подобное психическое расстройство. Ученые проанализировали состояние 11 тысяч собак в попытке выявить факторы окружающей среды, которые могут спровоцировать у них поведение, схожее с симптомами СДВГ.

В процессе исследования также искались связи с другими поведенческими моделями. В результате был сделан вывод о том, что у собак и людей существует много общего.

Собаки имеют схожие физиологические особенности, и, касательно развития СДВГ, это расстройство у них может проявляться естественным образом.

Таким образом, собаки могут служить моделью для исследования синдрома дефицита внимания и гиперактивности у людей. Было установлено, что гиперактивность, импульсивность и невнимательность у собак чаще проявляются у молодых особей и чаще у представителей мужского пола.

Эксперты считают, что одиночество является фактором риска для развития гиперактивности у собак. Чаще всего это нарушение диагностируется у животных, проводящих много времени в одиночестве дома, которые проявляют более выраженную импульсивность и невнимательность по сравнению с другими особями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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