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Что делать, если собака ревнует хозяина к ребенку: готовьтесь, будет непросто

Кинологи рассказали, как избавиться от ревности питомца к ребенку

1:24
Зоосфера » Собаки

Опытные владельцы собак хорошо знают, что их питомец занимает особое место в семье, часто сравниваемое с ролью "первого ребенка". Поэтому, когда появляется новый человеческий малыш, могут возникнуть трудности в адаптации собаки к новой ситуации.

Кинологи рассказали, как избавиться от ревности питомца к ребенку
Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Ревность у собак может проявиться, что делает их вялыми и подавленными. Однако, чаще всего эта проблема возникает из-за ошибок в поведении хозяина.

Для нейтрализации ревности питомца рекомендуется следующее:

  • Изменение графика заранее: появление нового члена семьи неизбежно меняет режим жизни собаки, включая время прогулок и приема пищи. Поэтому, чтобы минимизировать стресс для собаки, важно предварительно адаптировать ее к новому расписанию.
  • Знакомство: важно не изолировать ребенка от собаки, создавая иллюзию опасности. Это только усугубляет нервозность собаки. Хотя не стоит сразу же приближать ребенка к собаке, постепенное знакомство и уменьшение дистанции помогут собаке привыкнуть к новому члену семьи.
  • Досуг: ошибка многих владельцев заключается в том, что с появлением малыша собака начинает чувствовать себя "лишней", не получая достаточного внимания и времени для игр. Проведение времени с собакой после появления малыша может помочь избежать проблемы ревности. Важно относиться к этому вопросу ответственно, чтобы избежать возможных проблем.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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