Каждая ошибка сокращает жизнь кошки на один год: всем владельцам на заметку

Кинологи назвали ошибки, которые сокращают жизнь кошки

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Заботливый владелец стремится улучшить жизнь своего питомца, предпринимая все необходимые меры для того, чтобы животное жило долго и счастливо.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Хотя обычно считается, что продолжительность жизни кошки зависит от её породы и генетических особенностей, важно также учитывать и менее очевидные факторы.

Часто именно хозяин может стать причиной преждевременной смерти своего питомца.

Вот три ошибки, которых стоит избегать:

Недостаточное внимание к качеству пищи: некоторые владельцы считают, что цена не отражает качество пищи, поэтому предпочитают экономить на корме для кошек. Однако качественный корм, содержащий все необходимые витамины и питательные вещества, обычно не является дешёвым. Если вы цените жизнь вашего питомца, важно изучить состав корма и проконсультироваться с ветеринаром

некоторые владельцы считают, что цена не отражает качество пищи, поэтому предпочитают экономить на корме для кошек. Однако качественный корм, содержащий все необходимые витамины и питательные вещества, обычно не является дешёвым. Если вы цените жизнь вашего питомца, важно изучить состав корма и проконсультироваться с ветеринаром Отсутствие контроля за прогулками: домашним кошкам не рекомендуется оставаться на улице без присмотра. Они могут столкнуться с агрессивными животными или даже недобросовестными людьми. Улица представляет опасность для вашего питомца

домашним кошкам не рекомендуется оставаться на улице без присмотра. Они могут столкнуться с агрессивными животными или даже недобросовестными людьми. Улица представляет опасность для вашего питомца Недостаточное внимание качеству воды: многие владельцы не обращают должного внимания на качество воды, предоставляемой своим питомцам. Однако это фактор прямо влияет на здоровье и долголетие животного. Эксперты рекомендуют предоставлять кошке свежую фильтрованную воду