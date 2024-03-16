Деловая колбаса: названы животные, которые подойдут людям, у которых минимальное количество свободного времени

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Зоопсихолог Симохина рассказала, каких питомцев заводить, если мало свободного времени

1:16
Зоосфера

Как поступить, если у вас нет времени, но хочется завести питомца?

Зоопсихолог Симохина рассказала, каких питомцев заводить, если мало свободного времени
Фото: Openverse by be creator is licensed under CC BY 2.0

Какие животные идеально подходят? Зоопсихолог Надежда Симохина дает свои советы.

  • Кошки: отличный выбор для занятых людей. Они независимы и не требуют много времени. Вам нужно лишь играть с ними 15-20 минут в день, кормить и убирать лоток. Однако некоторые породы, особенно ориентальные, очень привязаны к людям и нуждаются в обществе. При выборе кошки обращайте внимание не только на породу, но и на её характер.
  • Черепахи: отличный выбор. Им нужен только правильно подобранный террариум с соответствующим уровнем освещения. Они требуют редкого кормления, а летом вы можете замораживать или сушить траву для них. Черепахи живут в среднем 15 лет и дольше.
  • Рыбки: наблюдать за рыбками в аквариуме интересно после рабочего дня. При выборе рыб обратите внимание на их совместимость. Не забудьте о правильном выборе аквариума.
  • Хомяки: они предпочитают общение с себе подобными, нежели с человеком. Они способны делать запасы в своих норках на длительный период. Вам нужно только купить и обустроить клетку, а также время от времени чистить её.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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