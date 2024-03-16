Как запечь собаку в собственном соку: какие последствия ждут питомца, которого оставили в машине

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Эксперты объяснили, почему нельзя оставлять собаку в автомобиле

1:10
Зоосфера » Собаки

Многие обладатели собак не могут представить свои поездки без своих верных четвероногих друзей. Однако следует понимать, что такие путешествия могут представлять серьезную опасность для жизни животного.

Эксперты объяснили, почему нельзя оставлять собаку в автомобиле
Фото: openverse.org by glen edelson is licensed under CC BY 2.0.

Проблема заключается в том, что у собаки теплообмен организован совсем иначе: всего лишь 5 минут в автомобиле в жаркую погоду могут повлечь за собой угрозу жизни.

Правильное поведение при путешествии с собакой

Если вы планируете взять своего питомца с собой, то следует относиться к этому ответственно. Температура выше 20-21 градуса Цельсия может быть опасной для собаки, находящейся в автомобиле одна.

Собаку можно оставить в машине только в том случае, если рядом будет находиться другой человек. Это правило справедливо как для жаркой, так и для холодной погоды.

В жаркую погоду и при сильном холоде лучше оставить питомца дома. Летом, если возникает необходимость в неожиданной остановке, собаку следует вывести на улицу. Эксперты рекомендуют позволить животному подождать в тени на свежем воздухе до возвращения владельца.

Ведь тепловой удар может привести к серьезным проблемам с сердцем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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