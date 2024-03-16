Как запечь собаку в собственном соку: какие последствия ждут питомца, которого оставили в машине

Многие обладатели собак не могут представить свои поездки без своих верных четвероногих друзей. Однако следует понимать, что такие путешествия могут представлять серьезную опасность для жизни животного.
Проблема заключается в том, что у собаки теплообмен организован совсем иначе: всего лишь 5 минут в автомобиле в жаркую погоду могут повлечь за собой угрозу жизни.
Если вы планируете взять своего питомца с собой, то следует относиться к этому ответственно. Температура выше 20-21 градуса Цельсия может быть опасной для собаки, находящейся в автомобиле одна.
Собаку можно оставить в машине только в том случае, если рядом будет находиться другой человек. Это правило справедливо как для жаркой, так и для холодной погоды.
В жаркую погоду и при сильном холоде лучше оставить питомца дома. Летом, если возникает необходимость в неожиданной остановке, собаку следует вывести на улицу. Эксперты рекомендуют позволить животному подождать в тени на свежем воздухе до возвращения владельца.
Ведь тепловой удар может привести к серьезным проблемам с сердцем.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.