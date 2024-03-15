Гадкий утенок: как эти собаки живут без единого волоска — забудьте о привычных "шерстяных коврах"

Одна из самых примечательных и важных характеристик любой породы собак — их шерсть. От курчавых пуделей до пышных померанских шпицев, она всегда привлекает внимание. Однако, шерсть также может стать причиной одного из самых неудобных аспектов владения собакой: линьки. Даже если у вас нет аллергии, регулярная потеря шерсти как у длинношерстных, так и у короткошерстных собак, становится бесконечным процессом уборки в доме.
В этой ситуации на помощь приходят бесшерстные или лысые породы собак. Они не только избавляют вас от необходимости ухаживать за их шерстью, но и обладают такой же любовью и преданностью, как и представители других пород.
Абиссинский песчаный терьер:
Также известный как "африканская лысая собака", абиссинский песчаный терьер — это древняя и редкая порода. Они входят в число самых редких пород собак на планете, что вызывает сомнения относительно их наличия в настоящее время. Эти среднего размера собаки обладают огромной энергией и способны выдерживать суровые условия Западной Африки. У многих из них есть небольшое количество шерсти на голове и хвосте, но некоторые полностью лишены шерсти.
Американский голый терьер:
Это одна из наиболее известных бесшерстных пород собак и единственная аборигенная лысая порода, выведенная в США. Американские голые терьеры происходят из Луизианы и, как считается, произошли от рэт-терьера. У некоторых из них короткая, почти незаметная шерсть, в то время как у других она отсутствует полностью. Они, как и большинство терьеров, полны энергии и игривы, что делает их отличными семейными питомцами.
Аргентинская пила:
Аргентинская пила известна своей мягкой, бесшерстной кожей. Эти собаки могут быть как маленькими, так и довольно крупными. Они преданные и адаптивные животные, выносливые за исключением сильных холодов.
Китайская хохлатая собака:
Несмотря на название, китайские хохлатые собаки не происходят из Китая, а развились в Африке и Мексике, превратившись в современную породу в Китае. Они бывают двух видов: бесшерстные, у которых есть шерсть только на голове, хвосте и лапах, и пуховые, у которых её вообще нет.
Эквадорская голая собака:
Эквадорская голая собака считается одной из самых редких пород бесшерстных собак. Они полностью лишены шерсти, за исключением маленького участка на макушке головы. Еще одна уникальная особенность — отсутствие премолярных зубов и короткий хвост, что делает их еще более выдающимися. Они являются потомками перуанской орхидеи инков и считаются разновидностью перуанской породы.
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