Гадкий утенок: как эти собаки живут без единого волоска — забудьте о привычных "шерстяных коврах"

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Эксперты составили топ лысых собак

3:27
Зоосфера » Собаки

Одна из самых примечательных и важных характеристик любой породы собак — их шерсть. От курчавых пуделей до пышных померанских шпицев, она всегда привлекает внимание. Однако, шерсть также может стать причиной одного из самых неудобных аспектов владения собакой: линьки. Даже если у вас нет аллергии, регулярная потеря шерсти как у длинношерстных, так и у короткошерстных собак, становится бесконечным процессом уборки в доме.

Эксперты составили топ лысых собак
Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

В этой ситуации на помощь приходят бесшерстные или лысые породы собак. Они не только избавляют вас от необходимости ухаживать за их шерстью, но и обладают такой же любовью и преданностью, как и представители других пород.

Абиссинский песчаный терьер:

  • Размер: 38-53 с
  • Вес: 9-18 кг
  • Продолжительность жизни: 12-15 лет

Также известный как "африканская лысая собака", абиссинский песчаный терьер — это древняя и редкая порода. Они входят в число самых редких пород собак на планете, что вызывает сомнения относительно их наличия в настоящее время. Эти среднего размера собаки обладают огромной энергией и способны выдерживать суровые условия Западной Африки. У многих из них есть небольшое количество шерсти на голове и хвосте, но некоторые полностью лишены шерсти.

Американский голый терьер:

  • Размер: 30-40 см
  • Вес: 5,5-7,2 кг
  • Продолжительность жизни: 14-16 лет

Это одна из наиболее известных бесшерстных пород собак и единственная аборигенная лысая порода, выведенная в США. Американские голые терьеры происходят из Луизианы и, как считается, произошли от рэт-терьера. У некоторых из них короткая, почти незаметная шерсть, в то время как у других она отсутствует полностью. Они, как и большинство терьеров, полны энергии и игривы, что делает их отличными семейными питомцами.

Аргентинская пила:

  • Размер: 25-63 см
  • Вес: 5-25 см
  • Продолжительность жизни: 14-20 лет

Аргентинская пила известна своей мягкой, бесшерстной кожей. Эти собаки могут быть как маленькими, так и довольно крупными. Они преданные и адаптивные животные, выносливые за исключением сильных холодов.

Китайская хохлатая собака:

  • Размер: 28-33 см
  • Вес: 3,6-5,5 кг
  • Продолжительность жизни: 13-15 лет

Несмотря на название, китайские хохлатые собаки не происходят из Китая, а развились в Африке и Мексике, превратившись в современную породу в Китае. Они бывают двух видов: бесшерстные, у которых есть шерсть только на голове, хвосте и лапах, и пуховые, у которых её вообще нет.

Эквадорская голая собака:

  • Размер: 38-45 см
  • Вес: 7,7-11 кг
  • Продолжительность жизни: 12-14 лет

Эквадорская голая собака считается одной из самых редких пород бесшерстных собак. Они полностью лишены шерсти, за исключением маленького участка на макушке головы. Еще одна уникальная особенность — отсутствие премолярных зубов и короткий хвост, что делает их еще более выдающимися. Они являются потомками перуанской орхидеи инков и считаются разновидностью перуанской породы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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