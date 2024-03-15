Они не со зла: ворона "обругала" дальневосточного леопарда — размер не имеет значения

Эксперты запечатлили необычный диалог вороны и леопарда

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необычный "диалог" между вороной и большим котом был запечатлен фотоловушкой в "Земле леопарда". Эксперты объяснили, почему эти птицы так часто дразнят пятнистых хищников. Обычно большие кошки и вороны не вступают в общение, предпочитая другие формы взаимодействия.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Падальщики во многом зависят от больших котов, чьи успешные охоты обеспечивают пищу и для них. Вороны, замечая из воздуха остатки добычи, каркая указывают своим сородичам место, где можно найти пищу. В таких случаях птицы не приближаются слишком близко, предпочитая оставаться на безопасном расстоянии, сообщает vostokmedia.com.

На записи видно пример такого взаимодействия. Ворона, кажется, дразнит леопарда, но тот благородно отреагировал и не вступил в игру — он просто ушел.

"Ругань" вороны на тигра