Ужасное открытие: почему пятеро дельфинов выброшены на берег — подробности внутри

Природоохранительные власти Абхазии ведут расследование случая гибели пяти дельфинов, которые были обнаружены на берегу моря, а также массовой гибели водоплавающих птиц, известных как чомг.

Фото: openverse.org by Just Taken Pics is licensed under CC BY 2.0.