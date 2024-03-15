Ужасное открытие: почему пятеро дельфинов выброшены на берег — подробности внутри

В Абхазии идет масштабная проверка после гибели пяти дельфинов и массовой гибели птиц

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Природоохранительные власти Абхазии ведут расследование случая гибели пяти дельфинов, которые были обнаружены на берегу моря, а также массовой гибели водоплавающих птиц, известных как чомг.

Фото: openverse.org by Just Taken Pics is licensed under CC BY 2.0.

Вероятно, гибель дельфинов и чомг не имеет прямой связи между собой.

По данным экспертов, смерть дельфинов была вызвана попаданием в камбальные сети, что подтверждают обнаруженные повреждения на их хвостовых, брюшных и спинных плавниках. В связи с этим ведутся работы по выявлению этих сетей и определению их владельцев, сообщает argumenti.ru.

Что касается массовой гибели чомг, лабораторные анализы выявили наличие РНК высокопатогенного субтипа H5 гриппа (птичьего гриппа), который также представляет опасность для здоровья человека.