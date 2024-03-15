Ужасное открытие: почему пятеро дельфинов выброшены на берег — подробности внутри

Природоохранительные власти Абхазии ведут расследование случая гибели пяти дельфинов, которые были обнаружены на берегу моря, а также массовой гибели водоплавающих птиц, известных как чомг.
Вероятно, гибель дельфинов и чомг не имеет прямой связи между собой.
По данным экспертов, смерть дельфинов была вызвана попаданием в камбальные сети, что подтверждают обнаруженные повреждения на их хвостовых, брюшных и спинных плавниках. В связи с этим ведутся работы по выявлению этих сетей и определению их владельцев, сообщает argumenti.ru.
Что касается массовой гибели чомг, лабораторные анализы выявили наличие РНК высокопатогенного субтипа H5 гриппа (птичьего гриппа), который также представляет опасность для здоровья человека.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.