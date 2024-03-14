Котик Ачи заслонил собой хозяйку при обстреле

Кот спас хозяйку во время обстрела

Жители Белгородской области тронуты историей о коте Ачи, который спас хозяйку при артобстреле в городе Шебекино.

Фото: архив

Перед обстрелом кот Ачи сидел на подоконнике, пока хозяйка спала. Когда раздались первые прилёты, кот стал тревожно мяукать, подбежал к хозяйке и закрыл её от прилетающих осколков. В квартиру, где жила женщина, также прилетели осколки снарядов, окна были выбиты. Один из осколков долетел до кота и попал в него, застряв в мышце.

К счастью, кот выжил, ветеринар Анастасия отметила, что его здоровью ничего не угрожает, осколок вытащили, котик кушает, мяукает, даже ходит, хотя и прихрамывает, но со временем он полностью оправится.

Кошки и собаки за счёт своего острого слуха часто предупреждают людей в тылу и даже солдат на передовой об опасности прилёта снарядов или появлении поблизости беспилотников.