Как не попасть в реанимацию и не остаться инвалидом: правила общения с незнакомой собакой

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Кинологи рассказали, как правильно вести себя с незнакомой собакой

2:29
Зоосфера » Собаки

Необходимо соблюдать осторожность при взаимодействии с незнакомыми собаками, так как их реакции могут быть непредсказуемыми.

Кинологи рассказали, как правильно вести себя с незнакомой собакой
Фото: commons.wikimedia. org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Robert Stirrup is licensed under public domain

Любители животных, увидев, что собака приближается, часто стремятся погладить её.

Эксперты подчёркивают, что это опасно, поскольку уличные собаки могут быть агрессивными и переносить различные болезни.

Хотя собаки обычно кажутся дружелюбными, их характеры могут сильно различаться в зависимости от породы. Например, мопсы обычно ласковые в отличие от сиба-ину, которые могут быть преданными только своим владельцам.

Поэтому, если вы хотите погладить незнакомую собаку, важно следить за её поведением или спросить разрешения у владельца. Желательно приучать собаку к общению с людьми ещё с маленького возраста, чтобы она была социальной. Высоко поднятый виляющий хвост обычно свидетельствует о хорошем настроении собаки и готовности играть.

Напротив, напряжённый и неподвижный хвост может сигнализировать о возможной агрессии или дискомфорте. В таком случае важно отойти от собаки на безопасное расстояние.

Чем раньше начнёте обучать собаку, тем легче ей будет усваивать информацию. Оптимальный возраст для начала обучения щенка — два месяца. Важно, чтобы собака с детства общалась с другими животными.

Игры с другими собаками могут приносить питомцу радость и уменьшить боязнь улицы. Старайтесь гулять в местах, где ваш питомец сможет встретить других животных, чтобы он научился дружить и не проявлять агрессию.

Вот несколько советов:

  • Разговаривайте с собакой спокойным и тихим голосом.
  • Не делайте резких движений.
  • Не загоняйте её в угол.
  • Избегайте глазного контакта.
  • Медленно протяните руку для понюхивания.
  • Нежно приласкайте.
  • Присядьте, чтобы оказаться на одном уровне с собакой.
  • Соблюдайте дистанцию.
  • Покажите пустые руки в знак безопасности.
  • Не заставляйте собаку приближаться, если она не проявляет интерес или показывает признаки агрессии.
  • Будьте терпеливы и не торопитесь.
  • Избегайте обниманий и поцелуев, так как это может вызвать стресс у животного.
  • Говорите дружелюбным голосом.

Когда не стоит приближаться к собаке:

  • Она привязана или находится за забором.
  • Она явно больна.
  • Рядом с ней есть щенки.
  • Она ест.

Во всех этих случаях лучше держаться на безопасном расстоянии, так как собака может проявить агрессию. Важно помнить, что собаки могут почувствовать ваш страх и угрозу.

Знакомимся с собакой правильно
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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