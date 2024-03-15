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Скучает ли собака при отсутствии хозяина

Как собака на самом деле воспринимает отсутствие хозяина

1:13
Зоосфера » Собаки

В большинстве случаев владельцы собак думают, что их питомцы испытывают дискомфорт во время разлуки с людьми. Считается, что собаки скучают и им тяжело  находиться в одиночестве.

Как собака на самом деле воспринимает отсутствие хозяина
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако не все осведомлены о том, как на самом деле себя чувствует собака, когда её владелец находится вне дома.

Вопрос о том, скучает ли собака без своего хозяина, вызывает интерес у многих. И хотя иногда питомцы могут проявлять неадекватное поведение, беспокоя соседей своими звуками и активностью, в основном они предпочитают отдыхать и спать в отсутствие хозяина.

Эксперты утверждают, что со временем собака привыкает к расписанию своего владельца, поэтому длительное отсутствие хозяина она воспринимает нормально. Не стоит переживать из-за того, что собака может чувствовать страх или одиночество, так как взрослые собаки спокойно переносят разлуку.

Однако, если хозяин отсутствует длительное время, например, в отпуске или командировке, собака может начать демонстрировать тревожное поведение.

Такое поведение часто характерно для хищников в природе: длительное отсутствие члена стаи воспринимается ими как болезненное.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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