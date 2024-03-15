Названы самые неприхотливые в уходе породы кошек и собак

У современных людей сегодня мало свободного времени из-за работы и домашних дел, что оставляет им недостаточно времени для ухода за домашними животными.
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Поэтому важно выбирать породы животных, которые не требуют особого ухода. Специалисты составили список пород собак, которых можно уверенно держать в квартире.
Породы собак, не требующие особого ухода:
Той-терьер: эти собаки дружелюбные и игривые. Они миролюбивы и могут ладить с другими животными, если последние не проявляют агрессии, а также с детьми, которые любят играть с ними
Мопс: мопсы очень покладисты и рады провести время со своими хозяевами. И хотя иногда они могут быть активными, это проходит быстро, так как они быстро устают
Французский бульдог: эти собаки имеют серьезный вид, но характер у них спокойный. Они отлично охраняют дом, но могут проявлять агрессию, что поддается дрессировке
Уход за шерстью у них несложный, но следует обращать внимание на чувствительность кожи к экстремальным температурам.
Породы кошек, не требующие особого ухода:
Британская короткошерстная: эти кошки имеют плотную короткую шерсть и минимальные требования к уходу. Они спокойные, дружелюбные и умные, хорошо ладят с детьми и другими питомцами
Персидская: персидские кошки требуют регулярного расчесывания, но в остальном за ними несложно ухаживать. Они преданы своим хозяевам, не любят одиночество и склонны к ожирению, поэтому важно следить за их питанием
При выборе домашнего питомца для квартиры важно учитывать размеры, уровень ухода и характер, чтобы минимизировать заботы о нем.
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