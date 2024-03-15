Названы самые неприхотливые в уходе породы кошек и собак

Породы кошек и собак, которые не требуют особого ухода

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У современных людей сегодня мало свободного времени из-за работы и домашних дел, что оставляет им недостаточно времени для ухода за домашними животными.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Поэтому важно выбирать породы животных, которые не требуют особого ухода. Специалисты составили список пород собак, которых можно уверенно держать в квартире.

Породы собак, не требующие особого ухода:

Той-терьер: эти собаки дружелюбные и игривые. Они миролюбивы и могут ладить с другими животными, если последние не проявляют агрессии, а также с детьми, которые любят играть с ними

эти собаки дружелюбные и игривые. Они миролюбивы и могут ладить с другими животными, если последние не проявляют агрессии, а также с детьми, которые любят играть с ними Мопс: мопсы очень покладисты и рады провести время со своими хозяевами. И хотя иногда они могут быть активными, это проходит быстро, так как они быстро устают

мопсы очень покладисты и рады провести время со своими хозяевами. И хотя иногда они могут быть активными, это проходит быстро, так как они быстро устают Французский бульдог: эти собаки имеют серьезный вид, но характер у них спокойный. Они отлично охраняют дом, но могут проявлять агрессию, что поддается дрессировке

Уход за шерстью у них несложный, но следует обращать внимание на чувствительность кожи к экстремальным температурам.

Породы кошек, не требующие особого ухода:

Британская короткошерстная: эти кошки имеют плотную короткую шерсть и минимальные требования к уходу. Они спокойные, дружелюбные и умные, хорошо ладят с детьми и другими питомцами

эти кошки имеют плотную короткую шерсть и минимальные требования к уходу. Они спокойные, дружелюбные и умные, хорошо ладят с детьми и другими питомцами Персидская: персидские кошки требуют регулярного расчесывания, но в остальном за ними несложно ухаживать. Они преданы своим хозяевам, не любят одиночество и склонны к ожирению, поэтому важно следить за их питанием

При выборе домашнего питомца для квартиры важно учитывать размеры, уровень ухода и характер, чтобы минимизировать заботы о нем.