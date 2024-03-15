Советы новичкам, что нужно сделать и купить перед приобретением щенка

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Кинологи дали рекомендации, как подготовиться к приобретению щенка

2:09
Зоосфера » Собаки

Прибытие щенка в дом — это радостное и значимое событие, требующее ответственного отношения. Предварительное изучение всех аспектов его воспитания играет важную роль, особенно когда речь идет о создании нового дома для питомца.

Кинологи дали рекомендации, как подготовиться к приобретению щенка
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

Если человек подходит к этому вопросу осознанно и планирует заранее, он обязательно станет идеальным хозяином для своего питомца.

Выбор места для щенка

Кинологи рекомендуют начать знакомство щенка с новым домом, ограничив его пребывание в одном или двух безопасных помещениях. Это помогает малышу быстрее привыкнуть к новому месту и избежать травматичных ситуаций.

Разрешение щенку свободно исследовать весь дом может оказаться неполезным, так как изобилие новых запахов может его пугать.

Щенки, как правило, интересуются всем подряд, включая опасные предметы и провода. Поэтому перед заселением питомца необходимо освободить пространство от потенциально опасных вещей. Вначале рекомендуется приобрести для щенка небольшую клетку, которая поможет в его воспитании и станет безопасным пристанищем. Также следует обеспечить щенка подстилками, необходимыми для его комфортного взросления.

Необходимые предметы ухода за щенком, которые следует приобрести:

  • Питание высокого качества.
  • Два кормления — для воды и еды.
  • Игрушка или кость для жевания, специально предназначенные для щенков.
  • Ошейник и поводок подходящей длины.
  • Две различные щетки — мягкая для расчесывания шерсти и жесткая для удаления колтунов.
  • Зубная паста и щетка, предназначенные для собак, необходимы для поддержания здоровья зубов и предотвращения кариеса.

Рекомендации по уходу

  • Не оставляйте щенка без присмотра. В случае необходимости обеспечьте ему компанию.
  • Регулярные посещения ветеринара для профилактических осмотров и прививок.
  • Для предотвращения дисплазии бедра у собак следует обеспечить правильно подобранную лежанку.

Приобретение собаки в раннем возрасте помогает ей быстрее привыкнуть к новому хозяину и развить к нему привязанность. Тем не менее владение маленьким щенком — это серьезная ответственность, которая требует подготовки заранее.

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ И СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ ЩЕНКА ДОМОЙ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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