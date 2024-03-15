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Время паниковать: по какой причине собака начинает есть землю — виноват хозяин

Эксперты рассказали, почему некоторые собаки любят есть землю

1:50
Зоосфера » Собаки

Иногда поведение собак может удивить их хозяев. Например, некоторые из них едят землю.

Эксперты рассказали, почему некоторые собаки любят есть землю
Фото: openverse.org by Llima is licensed under CC BY-ND 2.0.

Подобно поеданию травы или навоза, это поведение может иметь различные причины — от поведенческих проблем до дефицита витаминов и болезней.

Если такое случилось, важно немедленно выяснить причины и понять, как на это реагировать. Также полезно тренировать собаку команде "нет", советуют эксперты.

Даже если собака иногда ест землю, необходимо среагировать. Следует помнить, что почва может содержать различные загрязнители или химические удобрения, которые могут быть вредными для животного. Они могут также попасть в грунтовые воды, даже в районах, которые кажутся безопасными.

Кроме того, в земле часто встречаются песчинки, которые могут раздражать слизистую желудка и кишечника. Это может привести к гастроэнтериту.

Зараженная почва может вызвать диарею, особенно у собак с чувствительным пищеварительным трактом. Фрагменты разлагающихся останков также могут быть опасны. Поэтому не следует разрешать собаке есть землю.
Щенки любят исследовать мир и могут пробовать разные вещи, включая землю, чтобы узнать, съедобна ли она.

Им интересно подражать старшим собакам и узнавать новое. Если собака видит, что другие едят землю, она может попробовать то же самое. Поэтому важно обеспечить собаку качественным кормом с нужными питательными веществами.

Иногда собаки едят землю из-за недостатка витаминов или микроэлементов. Если есть подозрения, что у собаки недостаток определенных веществ, следует обратиться к ветеринару.
Иногда собаки едят землю из горшка с растениями из-за скуки или для привлечения внимания. Важно предложить им другие занятия и защитить растения от доступа.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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