Все владельцы кошек в шоке: что значит, когда кошка прячет нос — не каждый хозяин знает ответ

Владельцам рассказали, почему кошки иногда прячут свой нос

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Пушистые домашние питомцы приносят своим владельцам радость и позитивные эмоции. Их милые жесты и мягкая шерсть помогают снять стресс и забыть о печальных мыслях.

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Часто можно наблюдать, как животные сворачиваются калачиком, укрывая нос в свой хвост. Некоторые считают это признаком наступления холодов.

Когда кошки делают это, их хвост становится своеобразным теплым одеялом. Воздух, запертый между волосками шерсти, нагревается и поступает в их легкие, обеспечивая тепло. Такой инстинкт помогает многим диким животным выживать в естественных условиях.

Домашние питомцы, вероятно, подражают этому инстинкту. Они чувствуют наступление холодов и ищут более теплое место, чтобы согреться. Прикрывая нос хвостом, они, возможно, предупреждают ожидающих их владельцев о приближающейся погоде.

Народные приметы говорят о том, что животные прикрывают нос во время сна перед наступлением сильных морозов зимой.