Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей

Эксперты назвали собак, которые идеально подойдут для пенсионеров

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие пожилые люди выражают желание завести домашнего питомца, но мешает стереотип активности животных. По мнению экспертов, существует шесть пород собак, которые отлично подходят для пожилых людей и не вызывают проблем.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

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