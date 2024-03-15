Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей

Многие пожилые люди выражают желание завести домашнего питомца, но мешает стереотип активности животных. По мнению экспертов, существует шесть пород собак, которые отлично подходят для пожилых людей и не вызывают проблем.
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Бульдог: с этой коренастой породой связано немного движения. Они часто фыркают и предпочитают спокойную жизнь, часто находясь под кухонным столом или в укромных местах
Золотистый ретривер: игривый и ласковый, эта порода адаптируется к пожилому хозяину, становясь терапевтом и преданным другом, способным развлечь даже самых одиноких
Кокер-спаниель: хотя требует регулярных прогулок, эта английская порода легко поддается дрессировке и всегда радует своего хозяина своим пониманием и спокойствием
Корги: любящие проводить время с людьми, они не смотря на свое нестандартное телосложение, активны и прекрасно подходят для жизни в спокойной обстановке
Сенбернар: по своему внешнему виду они кажутся грозными, но на самом деле, с правильной дрессировкой, они становятся миролюбивыми и ласковыми компаньонами
Мопс: уравновешенные и обожающие обниматься, они являются отличным выбором для старших людей, которые ценят веселые выходки и радость, которую приносит домашний питомец
Эти породы не требуют значительной физической активности и легко приспосабливаются к различным условиям жизни, что делает их идеальным выбором для пожилых людей.
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