Этих собак покупают для того, чтобы принести гармонию в дом: названы породы, которые спасают семьи

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Россиянам назвали самых чувствительных собак

2:42
Зоосфера » Собаки

Существование собак оправдано для того, чтобы стать превосходными компаньонами своих владельцев и награждать их любовью в ответ.

Россиянам назвали самых чувствительных собак
Фото: pixabay.com by chiemsee2016 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

У многих пород собак хорошо развита природная чуткость, позволяющая им отлично чувствовать эмоциональное состояние своих хозяев. Существуют породы, которые выделяются особой преданностью к своим владельцам и умением прекрасно чувствовать их настроение.

Как отмечают эксперты, эти собаки также способны успокаивать или развлекать человека, выводя его из стрессовых ситуаций.

  • Стаффордширский бультерьер: это хорошо воспитанные домашние питомцы, способные оказывать эмоциональную поддержку своим владельцам. Обладая высокой чувствительностью, они являются умными и верными друзьями. Правильное воспитание делает их особенно заботливыми по отношению к детям. Присутствие такой собаки в доме исключает ощущение одиночества у хозяина, но перед тем, как принять их в семью, стоит изучить все особенности породы.
  • Ньюфаундлен: эти огромные собаки уже на протяжении веков являются верными друзьями человека. Несмотря на свой страшный вид, они способны приносить радость людям и выступать в роли отличных спасателей. С их терпеливым и спокойным характером они отлично подходят в качестве компаньонов даже в длительных путешествиях. С таким другом рядом нет места страху
  • Мальтийская болонка: это небольшие собаки, но они отлично оказывают эмоциональную поддержку своим хозяевам. Они идеальны для людей с малоподвижным образом жизни, так как их компактный размер позволяет содержать их на небольшой территории. Болонки не требуют особого ухода, но забота о них также важна. Внешность питомца часто отражает характер его хозяина, что делает эту породу особенно уникальной
  • Лабрадор: веселые и игривые собаки с чувственным характером. Они славятся своей дружелюбностью и преданностью. Лабрадоры всегда готовы помочь человеку в любой ситуации и оказать эмоциональную поддержку как детям, так и взрослым. Для людей с ограниченными возможностями они могут выступать в роли поводырей, а для хозяина — как отличное средство снять стресс
  • Золотистый ретривер: эта популярная порода собак известна своим дружелюбием и интеллектом. Они становятся полноправными членами семьи и оказывают терапевтический эффект на людей. Поглаживание собаки этой породы способно улучшить эмоциональное состояние человека, даже если он находится в плохом настроении

Любители домашних животных обычно выбирают эти породы, стремясь к улучшению обстановки в своих семьях. Присутствие такой собаки в доме приносит счастье всем его членам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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