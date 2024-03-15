Этих собак покупают для того, чтобы принести гармонию в дом: названы породы, которые спасают семьи

Россиянам назвали самых чувствительных собак

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существование собак оправдано для того, чтобы стать превосходными компаньонами своих владельцев и награждать их любовью в ответ.

Фото: pixabay.com by chiemsee2016 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

У многих пород собак хорошо развита природная чуткость, позволяющая им отлично чувствовать эмоциональное состояние своих хозяев. Существуют породы, которые выделяются особой преданностью к своим владельцам и умением прекрасно чувствовать их настроение.

Как отмечают эксперты, эти собаки также способны успокаивать или развлекать человека, выводя его из стрессовых ситуаций.

Стаффордширский бультерьер: это хорошо воспитанные домашние питомцы, способные оказывать эмоциональную поддержку своим владельцам. Обладая высокой чувствительностью, они являются умными и верными друзьями. Правильное воспитание делает их особенно заботливыми по отношению к детям. Присутствие такой собаки в доме исключает ощущение одиночества у хозяина, но перед тем, как принять их в семью, стоит изучить все особенности породы.

это хорошо воспитанные домашние питомцы, способные оказывать эмоциональную поддержку своим владельцам. Обладая высокой чувствительностью, они являются умными и верными друзьями. Правильное воспитание делает их особенно заботливыми по отношению к детям. Присутствие такой собаки в доме исключает ощущение одиночества у хозяина, но перед тем, как принять их в семью, стоит изучить все особенности породы. Ньюфаундлен: эти огромные собаки уже на протяжении веков являются верными друзьями человека. Несмотря на свой страшный вид, они способны приносить радость людям и выступать в роли отличных спасателей. С их терпеливым и спокойным характером они отлично подходят в качестве компаньонов даже в длительных путешествиях. С таким другом рядом нет места страху

эти огромные собаки уже на протяжении веков являются верными друзьями человека. Несмотря на свой страшный вид, они способны приносить радость людям и выступать в роли отличных спасателей. С их терпеливым и спокойным характером они отлично подходят в качестве компаньонов даже в длительных путешествиях. С таким другом рядом нет места страху Мальтийская болонка: это небольшие собаки, но они отлично оказывают эмоциональную поддержку своим хозяевам. Они идеальны для людей с малоподвижным образом жизни, так как их компактный размер позволяет содержать их на небольшой территории. Болонки не требуют особого ухода, но забота о них также важна. Внешность питомца часто отражает характер его хозяина, что делает эту породу особенно уникальной

это небольшие собаки, но они отлично оказывают эмоциональную поддержку своим хозяевам. Они идеальны для людей с малоподвижным образом жизни, так как их компактный размер позволяет содержать их на небольшой территории. Болонки не требуют особого ухода, но забота о них также важна. Внешность питомца часто отражает характер его хозяина, что делает эту породу особенно уникальной Лабрадор: веселые и игривые собаки с чувственным характером. Они славятся своей дружелюбностью и преданностью. Лабрадоры всегда готовы помочь человеку в любой ситуации и оказать эмоциональную поддержку как детям, так и взрослым. Для людей с ограниченными возможностями они могут выступать в роли поводырей, а для хозяина — как отличное средство снять стресс

веселые и игривые собаки с чувственным характером. Они славятся своей дружелюбностью и преданностью. Лабрадоры всегда готовы помочь человеку в любой ситуации и оказать эмоциональную поддержку как детям, так и взрослым. Для людей с ограниченными возможностями они могут выступать в роли поводырей, а для хозяина — как отличное средство снять стресс Золотистый ретривер: эта популярная порода собак известна своим дружелюбием и интеллектом. Они становятся полноправными членами семьи и оказывают терапевтический эффект на людей. Поглаживание собаки этой породы способно улучшить эмоциональное состояние человека, даже если он находится в плохом настроении

Любители домашних животных обычно выбирают эти породы, стремясь к улучшению обстановки в своих семьях. Присутствие такой собаки в доме приносит счастье всем его членам.