Будто началась мировая война: как собачий мозг воспринимает звонок в дверь — по-настоящему страшно

Почему собака так ярко реагирует на дверной звонок

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый раз, когда кто-то звонит в дверь, моя собака кажется выходит из себя. Но что заставляет ее так вести себя?

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Обычно собаки реагируют на звонок в дверь, лая и бегая к двери, чтобы узнать, кто пришел.

Это поведение кажется непоколебимым, но есть причина и способы его контроля. Часто владельцы собак не понимают, почему происходит такая реакция, не знают, как остановить собаку, или даже наказывают ее за лай.

Но возможно ли изменить это поведение? Эксперты изучили этот вопрос. Почему собака реагирует так сильно на звонок в дверь?

Чтобы понять логику за этой реакцией собаки на стук в дверь, нужно учесть ее психологию, постараться почувствовать ситуацию через ее глаза и осознать, что такая реакция вполне естественна и нормальна.

Для собаки естественно лаять или реагировать на различные звуки, такие как шторм или петарды за пределами дома. Реакция на звонок в дверь — это еще один пример этого.

Когда звонят в дверь, собаки осознают, что за ней стоит человек, или кто-то из их семьи, или незнакомец. Этот звук вызывает у них адреналиновый выброс, потому что они понимают, что за этим звуком может быть кто-то важный для них или потенциальная угроза.

Эта сильная реакция связана с их природой и защитными инстинктами. Это поведение трудно контролировать, но его можно изменить с помощью определенных методов, чтобы оно не проявлялось каждый раз, когда звонят в дверь.

Часто хозяева реагируют на лай собаки, крича на нее или пытаясь ее остановить. Это может подавить ее поведение в короткой перспективе, но не решает проблему в долгосрочной перспективе, так как тревожность сохраняется.

Избежать этого поведения возможно, но это требует усилий.

Для начала можно провести десенсибилизацию к звуку дверного звонка. Это требует времени и терпения. Необходимо постепенно привыкать собаку к звуку, увеличивая его громкость и повторяя процесс регулярно. Некоторые люди предпочитают игнорировать собаку, когда она реагирует на звонок в дверь, чтобы животное поняло, что такое поведение не приносит внимания. Это также может быть эффективным способом.

Существует множество методов дрессировки собаки, однако большинство из них требуют времени и усилий. Поэтому важно быть настойчивым и последовательным в обучении животного.