Будете на коленях ползать: как вернуть утраченное доверие у своего кота — придётся постараться

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Как улучшить отношения с котом

1:40
Зоосфера » Кошки

Чтобы поддерживать здоровые отношения с вашим питомцем, важно уважать его личное пространство и стараться не нарушать его настроение.

Как улучшить отношения с котом
Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Хотя существует распространённое мнение о том, что кошки — самостоятельные и мстительные создания, которые помнят обиды и могут метить территорию, даже используя в качестве мишени ваши тапочки, на самом деле такое поведение чаще всего является реакцией на стресс.

Это не означает, что ваш питомец вас не любит. Просто когда кошке страшно или некомфортно, она пытается успокоить себя любыми доступными способами.

Почему у вашего питомца может испортиться настроение

  • Закрыли дверь: кошки не любят, когда их изолируют. Они могут начать требовательно мяукать за дверью, чувствуя себя в опасности или беспокоясь о вас.
  • Включили пылесос: громкие звуки, такие как шум пылесоса, могут вызвать у кошек стресс, заставляя их прятаться и избегать контакта с вами.
  • Искупали кота: большинство кошек не любят воду и могут испытывать страх во время купания, поэтому стоит быть осторожным и учитывать их реакцию.
  • Поездка в переноске: для кошек поездка может быть пугающим и непонятным опытом, поэтому иногда лучше оставить их дома, чтобы избежать стресса.

Как улучшить отношения с вашим котом

  • Дайте ему возможность инициировать контакт с вами
  • Повторите кошачьи жесты приветствия, такие как прикосновение носом
  • Ласкайте его в местах, которые он предпочитает
  • Наблюдайте за его поведением и реакциями, чтобы понять, что ему нравится, а что вызывает стресс

Помните, что каждая кошка уникальна, и ваша задача — понять её индивидуальные потребности и предпочтения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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