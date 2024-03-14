Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить лавандовый латте
PvP-сезон Battle Teams 2: новые персонажи, оружие и события
Юлия Пересильд выложила фотографии с возлюбленным и поделилась реакцией китайцев на фильм "Вызов"
Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах
Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали
Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии
Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом
Как выбрать рыхлилку для огорода?
Россия внесла 227 американцев в "стоп-лист"
Они видят злых духов и отгоняют их от вас: по этим причинам кошки любят пялиться в пустоту

Почему кошка может долго смотреть в пустоту

0:49
Зоосфера » Кошки

Если у вас есть кошка, вероятно, вы наблюдали за её странными привычками. Например, кошка может долго смотреть на стену, где ничего нет.

Почему кошка может долго смотреть в пустоту
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Почему кошки любят пялиться в пустоту?

У кошек зрение значительно лучше, чем у человека. Их глаза содержат 6-8 раз больше светочувствительных стержней, что позволяет им видеть в условиях очень слабого освещения. Кроме того, исследования показали, что кошки, подобно собакам, могут воспринимать некоторые спектры света, недоступные для человеческого глаза, такие как ультрафиолетовый.

Таким образом, если ваша кошка уставилась в пустоту, это может означать, что она заметила какое-то движение, которое вам не видно. Возможно, она охотится на отблески солнца или пылинки в луче света.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой" Любовь Степушова Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Последние материалы
Юлия Пересильд выложила фотографии с возлюбленным и поделилась реакцией китайцев на фильм "Вызов"
Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах
Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали
Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии
Почему кошка может долго смотреть в пустоту
Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом
Как резкая оттепель может испортить автомобиль
Как выбрать рыхлилку для огорода?
Россия внесла 227 американцев в "стоп-лист"
МО РФ: ВСУ потеряли 195 человек при попытке прорваться в Белгородскую область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников