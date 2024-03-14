Они видят злых духов и отгоняют их от вас: по этим причинам кошки любят пялиться в пустоту

Если у вас есть кошка, вероятно, вы наблюдали за её странными привычками. Например, кошка может долго смотреть на стену, где ничего нет.
У кошек зрение значительно лучше, чем у человека. Их глаза содержат 6-8 раз больше светочувствительных стержней, что позволяет им видеть в условиях очень слабого освещения. Кроме того, исследования показали, что кошки, подобно собакам, могут воспринимать некоторые спектры света, недоступные для человеческого глаза, такие как ультрафиолетовый.
Таким образом, если ваша кошка уставилась в пустоту, это может означать, что она заметила какое-то движение, которое вам не видно. Возможно, она охотится на отблески солнца или пылинки в луче света.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.