Этим вы загоните свою собаку в могилу: почему питомец внезапно начинает грызть свои лапы

Почему собака грызет лапы

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Причины, по которым собаки грызут свои лапы, разнообразны. Иногда это связано с болью, а иногда собака пытается выразить что-то человеку.

Фото: Wikipedia by Elf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Понимание причин этого поведения позволяет человеку помочь питомцу справиться с проблемой.

Если собака постоянно грызет свои лапы или проявляет признаки боли, необходимо обратиться к ветеринару. Только он сможет выявить причину проблемы и предложить соответствующее лечение.

Специалисты выделяют несколько распространенных причин этого поведения у собак.

Аллергия: одна из частых причин, вызывающих у собак зуд и заставляющих их грызть лапы. Аллергическая реакция может быть вызвана различными факторами, такими как пыльца, трава, бытовые химикаты или даже определенные продукты питания. Ветеринар может назначить лечение, чтобы облегчить дискомфорт.

одна из частых причин, вызывающих у собак зуд и заставляющих их грызть лапы. Аллергическая реакция может быть вызвана различными факторами, такими как пыльца, трава, бытовые химикаты или даже определенные продукты питания. Ветеринар может назначить лечение, чтобы облегчить дискомфорт. Сухая кожа: в периоды сухой погоды кожа собаки может стать раздраженной и чувствительной из-за потери влаги. Собаки могут начать грызть свои лапы в ответ на это раздражение. Ветеринар может порекомендовать увлажняющие средства.

в периоды сухой погоды кожа собаки может стать раздраженной и чувствительной из-за потери влаги. Собаки могут начать грызть свои лапы в ответ на это раздражение. Ветеринар может порекомендовать увлажняющие средства. Собачьи паразиты: блохи и клещи могут вызывать серьезное зудение и раздражение у собак, заставляя их грызть лапы. Это также может привести к вторичным инфекциям. Ветеринар может предложить методы лечения от паразитов.

блохи и клещи могут вызывать серьезное зудение и раздражение у собак, заставляя их грызть лапы. Это также может привести к вторичным инфекциям. Ветеринар может предложить методы лечения от паразитов. Боль: собаки могут грызть лапы из-за боли, вызванной артритом, травмой или другими причинами. Ветеринар может предложить медикаменты и физиотерапию для облегчения боли.

собаки могут грызть лапы из-за боли, вызванной артритом, травмой или другими причинами. Ветеринар может предложить медикаменты и физиотерапию для облегчения боли. Тревога или депрессия: оставленные на длительное время в одиночестве, собаки могут испытывать тревогу. Депрессия также может быть причиной этого поведения, особенно после изменений в жизни питомца. Ветеринар может помочь разработать план лечения или дрессировки для справления с этими проблемами.

Важно наблюдать за поведением собаки и обращаться за помощью к ветеринару при любых признаках дискомфорта или странного поведения.